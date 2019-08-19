Самый большой электрический паром провел первый рейс

Электрический паром E-ferry Ellen совершил первый рейс Фото: Safety4Sea

15 августа в Дании электрический паром Э-ferry Ellen совершил первый коммерческий рейс.

Паром курсирует между островами Аэро и Алс на юге страны. За раз может перевозить до 30 транспортных средств и 200 пассажиров, передает GreenCarCongress.

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Паром оборудован уникальными батареями с функцией повышенной безопасности. Они имеют двухклеточнный ламинированный дизайн и керамические сепараторы. Аккумуляторы имеют мощность 4,3 мВт/час.

Э-ferry является частью проекта датской компании Natura. Его цель - предоставление экологически чистого транспорта для местных жителей. Проект начали в 2015-м.