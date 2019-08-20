Показали ударный беспилотник нового поколения, который изготовила Украины и Турция

Ударный беспилотный летательный аппарат нового поколения Akıncı начала совместно изготавливать Украины и Турция.

Он станет одной из первых проектов совместного предприятия Укроборонпрома и турецкого предприятия Baykar Defence.

Автор: Укроборонпром Ударный беспилотный летательный аппарат нового поколения Akıncı

Новый беспилотный летательный аппарат будет предназначен в первую очередь для вооружения турецких и украинских вооруженных сил.

"Одно из главных его преимуществ - возможность наносить высокоточные удары таким же вооружением, которое используется на обычных самолетах. Речь идет о сверхмощных боеприпасах весом в сотни килограмм", - говорится в сообщении.

Автор: Укроборонпром Государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие, которое специализируется на высокоточному оружию и аэрокосмических технологиях

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Akinci (турецкой "легкая кавалерия". - Gazeta.ua) относится к новому "тяжелого" класса беспилотников.

Он оснащен двумя двигателями украинского производства, которые обеспечивают полет на высоте более 12 км.

Дрон имеет размах крыльев в 20 метров, способен поднять в воздух более 1 тыс. Кг вооружения и находиться в полете сутки.

18 марта беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 совершил испытания на Житомирщине. Около полудня БПЛА совершил полет в небе над Хмельницкой и Житомирской областями.