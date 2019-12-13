Ноутбук Apple MacBook Pro 16 уже в продаже

 
Ексклюзивы
1/5
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 27
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 612
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 405
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2673
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 8631
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2016
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 4905
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2205
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
Фото
Все фото
4
3
4
4
6
Продадут первый в мире самолет Ан-148
Продадут первый в мире самолет Ан-148
В Telegram произошел масштабный сбой
В Telegram произошел масштабный сбой
Создали невидимый материал
Создали невидимый материал
Аквариум и горшок: выпустили новое устройство от Xiaomi
Аквариум и горшок: выпустили новое устройство от Xiaomi
В Украине создали QR-паспорт для домашних любимцев
В Украине создали QR-паспорт для домашних любимцев
Видео
Все видео
Испытания первого в мире електросамолета показали на видео
Испытания первого в мире електросамолета показали на видео
Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет
Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет
Завершили строительство самой большой 3D-стены
Завершили строительство самой большой 3D-стены
Snapchat тестирует новую функцию
Snapchat тестирует новую функцию
Показали первый беспилотный трактор
Показали первый беспилотный трактор
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 612
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2178
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10548
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2700
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2826
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 декабря 2019
Просмотров: 351
Краб
Якось недавно вранці я йшов через базарчик, де було на що глянути, од живої риби до квашених помідорів, а ще всякі меди й східні прянощі, гриби й ...
пятница, 13 декабря 2019 14:19

Ноутбук Apple MacBook Pro 16 уже в продаже

  Комментировать

Осенью 2019 года Apple презентовали очередное поколение ноутбуков MacBook, в частности — модель Pro 16. Новый лэптоп получил самый крупный в истории "яблочного" бренда дисплей, а также процессор последнего поколения, улучшенную систему охлаждения, "чистый" звук и многое другое. И хотя стоимость новинки в Украине превышает 3000$, опытные юзеры понимают, что МакБук стоит своих денег. Почему? Давайте разбираться.

  Новый MacBook Pro 16 получил самый большой в истории "яблочного" бренда дисплей и процессор последнего поколения
Новый MacBook Pro 16 получил самый большой в истории "яблочного" бренда дисплей и процессор последнего поколения

MacBook Pro 16 — лидер мирового рынка

"Тонкий профиль, мощный ум" — гласит девиз серии МакБуков, и новая модель ему на 100% соответствуют. Производители не отступили разве что от дизайна, который сохранил классические, утонченные черты с логотипом яблока на крышке и строгим, металлическим блеском. В остальном лэптоп не имеет аналогов как среди моделей Apple, так и в линейках конкурентов.

Экран

Дисплей в MacBook Pro 16 равен целым 16" — рекордный максимум для американского бренда. Крупный и красочный, он изумительно транслирует мельчайшие цветовые переходы благодаря фирменной технологии Retina. Яркость в 500 кд/м² гарантирует насыщенность и детализированность оттенков на ЖК-матрице. Фирменный цветовой охват Р3 со светодиодами делает изображение реальным и объемным. Наконец, стоит упомянуть запатентованную технологию выравнивания молекул и безупречную глубину черного цвета.

Процессор

В новом Макбуке установлен усовершенствованный процессор Intel Core i9, который работает на восьми ядрах. Быстрый и шустрый, он моментально загружает любые игры, приложения, мультимедийные файлы, а помогает ему в этом комбинация шестнадцати вычислительных потоков. Доказано, что MacBook Pro 16 2019 года работает вдвое быстрее предыдущей модели. Сногсшибательная скорость обусловлена и вспомогательным графическим процессором AMD Radeon Pro серии 5500 M. Приятно радует и оперативная память объемом до 64 Гб.

  Новый MacBook Pro 16 получил самый большой в истории "яблочного" бренда дисплей и процессор последнего поколения
Новый MacBook Pro 16 получил самый большой в истории "яблочного" бренда дисплей и процессор последнего поколения

Операционная система

Здесь все привычно: классическая Mac OS собственного производства, оптимизированная под новое "железо" для быстродействия. Интуитивно понятная ОС славится удобной структурой, своевременными обновлениями и, конечно же, защищенным личным пространством. Пользователь может синхронизировать несколько "яблочных" продуктов и пользоваться одним аккаунтом iCloud. Встроенный антивирус моментально блокирует подозрительные файлы и стороннее вторжение. Чип T2 Security Chip 2-го поколения с технологией Face ID не дает разблокировать лэптоп другим лицам.

Другие плюсы

Apple MacBook Pro 16 может похвастаться рядом других, неоспоримых преимуществ:

1. Уникальная система охлаждения с увеличенными вентиляторами, теплообменными пластинами из металла и лопастями фигурной формы. С ее помощью лэптоп не перегревается даже при многочасовых нагрузках.
2. Удобные клавиатура и тачпад. Обновленная клавиатура Magic Keyboard с механизмом "ножницы" славится бесшумной работой и специальными клавишами для геймеров. Панель Touch Bar увеличенного размера моментально реагирует на задачи.

  Новый MacBook Pro 16 получил самый большой в истории "яблочного" бренда дисплей и процессор последнего поколения
Новый MacBook Pro 16 получил самый большой в истории "яблочного" бренда дисплей и процессор последнего поколения

3. Чистый звук благодаря шести динамикам с низкими басами и двум отдельным модулям для подавления резонанса. С помощью трех шумоподавляющих микрофонов можно записывать музыку.
4. Емкий аккумулятор, изготовленный по литий-полимерной технологии, не требует подзарядки в течение 10-12 часов активной эксплуатации. Реализована функция быстрой зарядки.

Подведем итоги

MacBook Pro 16 — функциональный и стильный ноутбук для всех и каждого, от бизнесменов до профессиональных геймеров. Мощный и шустрый, он смело претендует на звание лучшего лэптопа 2019 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ноутбук Apple MacBook Pro 16 уже в продаже». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
декабря

15 лет назад Шевченко получил "Золотой мяч"

Сожгли библиотеку

Гений с отцом поехал в концертный тур

Самое читаемое
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
5
 Просмотров: 74566
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
 5 Просмотров: 15039
Революция, роспуск парламента и финансовый кризис - астролог шокировала прогнозом на 2020 год
Революция, роспуск парламента и финансовый кризис - астролог шокировала прогнозом на 2020 год
 1 Просмотров: 14805
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
 Просмотров: 12969
Украинский футболистка снялась топлесс
Украинский футболистка снялась топлесс 1 Просмотров: 9360
Технологии
Маск доставит каннабис на МКС
Маск доставит каннабис на МКС Просмотров: 27
Mitsubishi готовит презентацию реактивного пассажирского самолета
Mitsubishi готовит презентацию реактивного пассажирского самолета Просмотров: 279
Запустили чат поддержки предпринимателей
Запустили чат поддержки предпринимателей Просмотров: 162
Новая iOS стала ближе к интровертам
Новая iOS стала ближе к интровертам Просмотров: 234
Испытания первого в мире електросамолета показали на видео
Испытания первого в мире електросамолета показали на видео
 Просмотров: 405
Больше всего комментируют
5
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
4
Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение
4
Ребекка Хармс: расследование против Порошенко за Минские соглашения - абсурд
3
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
2
Установят памятник учительнице, которая мерила школьницам длину юбок линейкой
Голосов: 797
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua