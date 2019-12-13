Ноутбук Apple MacBook Pro 16 уже в продаже

Осенью 2019 года Apple презентовали очередное поколение ноутбуков MacBook, в частности — модель Pro 16. Новый лэптоп получил самый крупный в истории "яблочного" бренда дисплей, а также процессор последнего поколения, улучшенную систему охлаждения, "чистый" звук и многое другое. И хотя стоимость новинки в Украине превышает 3000$, опытные юзеры понимают, что МакБук стоит своих денег. Почему? Давайте разбираться.

Новый MacBook Pro 16 получил самый большой в истории "яблочного" бренда дисплей и процессор последнего поколения

MacBook Pro 16 — лидер мирового рынка

"Тонкий профиль, мощный ум" — гласит девиз серии МакБуков, и новая модель ему на 100% соответствуют. Производители не отступили разве что от дизайна, который сохранил классические, утонченные черты с логотипом яблока на крышке и строгим, металлическим блеском. В остальном лэптоп не имеет аналогов как среди моделей Apple, так и в линейках конкурентов.

Экран

Дисплей в MacBook Pro 16 равен целым 16" — рекордный максимум для американского бренда. Крупный и красочный, он изумительно транслирует мельчайшие цветовые переходы благодаря фирменной технологии Retina. Яркость в 500 кд/м² гарантирует насыщенность и детализированность оттенков на ЖК-матрице. Фирменный цветовой охват Р3 со светодиодами делает изображение реальным и объемным. Наконец, стоит упомянуть запатентованную технологию выравнивания молекул и безупречную глубину черного цвета.

Процессор

В новом Макбуке установлен усовершенствованный процессор Intel Core i9, который работает на восьми ядрах. Быстрый и шустрый, он моментально загружает любые игры, приложения, мультимедийные файлы, а помогает ему в этом комбинация шестнадцати вычислительных потоков. Доказано, что MacBook Pro 16 2019 года работает вдвое быстрее предыдущей модели. Сногсшибательная скорость обусловлена и вспомогательным графическим процессором AMD Radeon Pro серии 5500 M. Приятно радует и оперативная память объемом до 64 Гб.

Новый MacBook Pro 16 получил самый большой в истории "яблочного" бренда дисплей и процессор последнего поколения

Операционная система

Здесь все привычно: классическая Mac OS собственного производства, оптимизированная под новое "железо" для быстродействия. Интуитивно понятная ОС славится удобной структурой, своевременными обновлениями и, конечно же, защищенным личным пространством. Пользователь может синхронизировать несколько "яблочных" продуктов и пользоваться одним аккаунтом iCloud. Встроенный антивирус моментально блокирует подозрительные файлы и стороннее вторжение. Чип T2 Security Chip 2-го поколения с технологией Face ID не дает разблокировать лэптоп другим лицам.

Другие плюсы

Apple MacBook Pro 16 может похвастаться рядом других, неоспоримых преимуществ:

1. Уникальная система охлаждения с увеличенными вентиляторами, теплообменными пластинами из металла и лопастями фигурной формы. С ее помощью лэптоп не перегревается даже при многочасовых нагрузках.

2. Удобные клавиатура и тачпад. Обновленная клавиатура Magic Keyboard с механизмом "ножницы" славится бесшумной работой и специальными клавишами для геймеров. Панель Touch Bar увеличенного размера моментально реагирует на задачи.

Новый MacBook Pro 16 получил самый большой в истории "яблочного" бренда дисплей и процессор последнего поколения

3. Чистый звук благодаря шести динамикам с низкими басами и двум отдельным модулям для подавления резонанса. С помощью трех шумоподавляющих микрофонов можно записывать музыку.

4. Емкий аккумулятор, изготовленный по литий-полимерной технологии, не требует подзарядки в течение 10-12 часов активной эксплуатации. Реализована функция быстрой зарядки.

Подведем итоги

MacBook Pro 16 — функциональный и стильный ноутбук для всех и каждого, от бизнесменов до профессиональных геймеров. Мощный и шустрый, он смело претендует на звание лучшего лэптопа 2019 года.