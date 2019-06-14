Назвали дату выхода нового USB

USB 4. ФОТО: AnandTech

Новая версия USB выйдет до конца 2020 года.

Первые устройства, поддерживающие стандарт USB 4, поступят в продажу ближе к сезону новогодних праздников следующего года. Поскольку USB 4 создается на основе протокола Thunderbolt 3, в первую очередь он должен появиться в компьютерах на базе платформы Intel, сообщает AnandTech.

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USB 4, совместимый с предыдущими версиями стандарта USB, сможет передавать данные со скоростью до 40 Гбит/с. Это вдвое больше по сравнению с нынешним стандартом USB 3.2.

Выпуском и продвижением новой версии занимается компания USB-IF.