Назвали дату выхода нового USB

 
Ексклюзивы
1/5
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 306
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 963
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 2484
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3042
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 22635
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7470
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 774
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2511
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 639
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2682
Фото
Все фото
10
10
10
10
16
240 лошадок и клиренс 1,5 м: в Киеве представили агромашину за 9,5 млн грн
240 лошадок и клиренс 1,5 м: в Киеве представили агромашину за 9,5 млн грн
Двигатель Kawasaki, 21 &quot;лошадь&quot; и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Двигатель Kawasaki, 21 "лошадь" и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Пройдет там, где гусеничные утонут - показали новый украинский вездеход
Пройдет там, где гусеничные утонут - показали новый украинский вездеход
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
Видео
Все видео
Презентовали Xiaomi Mi Band 4: нововведения и цена
Презентовали Xiaomi Mi Band 4: нововведения и цена
Назвали неожиданную причину, почему в ВСУ нет танков "Оплот"
Назвали неожиданную причину, почему в ВСУ нет танков "Оплот"
Сообщили точную цену нового Mac Pro
Сообщили точную цену нового Mac Pro
В Украине разработали уникальный беспилотник
В Украине разработали уникальный беспилотник
Китайцы разработали уникального робота-кота
Китайцы разработали уникального робота-кота
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1530
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2970
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5184
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
13 июня 2019
Просмотров: 450
Косити траву
На цьому тижні косив траву. Відколи навчився це робити, минуло ціле життя. І всі ті роки косити траву на початку літа було для мене заняттям гостро ...
пятница, 14 июня 2019 13:17

Назвали дату выхода нового USB

  Комментировать
Назвали дату выхода нового USB
USB 4. ФОТО: AnandTech

Новая версия USB выйдет до конца 2020 года.

Первые устройства, поддерживающие стандарт USB 4, поступят в продажу ближе к сезону новогодних праздников следующего года. Поскольку USB 4 создается на основе протокола Thunderbolt 3, в первую очередь он должен появиться в компьютерах на базе платформы Intel, сообщает AnandTech.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда будут тестировать перепись населения по смартфону

USB 4, совместимый с предыдущими версиями стандарта USB, сможет передавать данные со скоростью до 40 Гбит/с. Это вдвое больше по сравнению с нынешним стандартом USB 3.2.

Выпуском и продвижением новой версии занимается компания USB-IF.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали дату выхода нового USB». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июня

Первый компьютер продали за $ 159 тыс.

Охрана застрелила художника

49 душ ушли в небо: напоминаем трагический эпизод войны на Донбассе

Шотландец основал поселение в Крыму

В Париж вошли немецкие войска

Самое читаемое
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
42
 Просмотров: 36697
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз 1 Просмотров: 29492
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
6
 Просмотров: 25116
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
28
 1 Просмотров: 22635
&quot;Надюха-киллер&quot; - Савченко насмешила украинцев новым образом
"Надюха-киллер" - Савченко насмешила украинцев новым образом 3 Просмотров: 17613
Техника
Власти США дали 2 года для разрыва с Huawei
Власти США дали 2 года для разрыва с Huawei Просмотров: 216
Один клик - и медик в дороге: в Украине запустили приложение экстренной помощи
Один клик - и медик в дороге: в Украине запустили приложение экстренной помощи Просмотров: 252
Под Полтавой разбился тяжелый бомбардировщик
Под Полтавой разбился тяжелый бомбардировщик
 Просмотров: 2844
Украинский флот может получить еще 4 катера от США
Украинский флот может получить еще 4 катера от США Просмотров: 306
240 лошадок и клиренс 1,5 м: в Киеве представили агромашину за 9,5 млн грн
240 лошадок и клиренс 1,5 м: в Киеве представили агромашину за 9,5 млн грн
10
 Просмотров: 1558
Больше всего комментируют
25
Приходько выиграла суд у Порошенко
20
Зеленский встретился с Тимошенко и Ющенко
18
"Батькивщина" объявила список из 50 кандидатов
17
У Зеленского рассказали о союзниках и конкурентах
15
Смешко судится с соратником Тимошенко
Голосов: 420
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua