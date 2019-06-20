На клавиатуре Microsoft появится новая кнопка

Автор: The Verge Microsoft добавить новую кнопку на клавиатуру

Компания Microsoft планирует добавить на своих клавиатурах новую кнопку Office.

Кнопка поможет пользователю быстрее обмениваться документами и файлами в Office, сообщает The Verge.

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Новая клавиша должна заменить кнопку Microsoft на правой стороне клавиатуры или кнопку выделенного меню. Такое нововведение станет первым за последние 25 лет.

Сейчас Microsoft проводит опрос среди тестировщиков, хотят ли они видеть новую кнопку. Так, поддержка кнопки Office может появиться в будущем обновлении Windows 10 в этом году.

Специальные клавиши Microsoft появились на клавиатурах 1994-го. С тех пор раскладка клавиш не менялась.