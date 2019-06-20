В августе заработает новый Приват24

В новой версии Приват24 основным для получения услуг будет смартфон. Фото: Itc

В августе 2019-го появится новая версия интернет-банка Приват24.

"Ожидаю, что новая версия Приват24 будет большим успехом. Предварительная дата запуска - август текущего года", - заявил глава правления банка Петр Крумханзл, пишет "Інтерфакс-Україна".

По его словам, с апреля уже проводят тестирование новой версии интернет-банка. Участие в этом принимают более 20 тыс. клиентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк объяснил, чем грозит Украине ситуация с Приватбанком

"Количество клиентов и операций на одного клиента постоянно растет. Поэтому надо обеспечить гибкость и эффективность системы", - подчеркнул банкир.

В новой версии Приват24 основным для получения услуг будет смартфон. Ведь еще в прошлом году системой Приват24 через мобильный телефон пользовались 9 млн клиентов. В этом году их количество вырастет до 10 млн человек.

На 1 апреля 2019 года по размеру общих активов Приватбанк стал первым среди 77 банков. Активы составляют 525,698 млрд грн, свидетельствуют данные Нацбанка.