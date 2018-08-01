Mozilla меняет логотип браузера

Mozilla изменит логотип браузера Firefox.

Основная идея заключается в создании не только пиктограммы настольного интернет-обозревателя, а скорее целой серии значков в едином стиле для различных программных продуктов, передает The Verge.

Mozilla уже предложила несколько возможных вариантов, и теперь хочет, чтобы пользователи оставили свои отзывы в блоге компании.

Каждый набор характеризуется наличием так называемого главного изображения мастер-бренда - голова лисы, которая состоит из геометрических элементов или более известный огненный виток спиральной формы, и более десятка пиктограмм для конкретных утилит и программ. Однако, предложенные наборы являются скорее пробными и в будущем могут быть значительно переработаны или дополнены.

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"Каждая отдельная иконка будет подвергаться нескольким раундам обсуждения и уточнения, а также может полностью измениться к моменту непосредственного запуска продукта. На этом этапе в первую очередь мы сосредоточены на самой системе", - говорят в компании.

Viber представил новый логотип. Ребрендинг провели в рамках стратегии по усилению синергии активов. Одним из элементов дизайна нового логотипа является японский иероглиф "ichi", переводится как "один" и символизирует новые начинания.