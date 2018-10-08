13 октября во столичном Дворце Спорта проходил Olerom Forum One.

На форуме говорили о том, как тренды будущего, инновации в бизнесе и сила прогрессивных технологий могут служить в пользу бизнеса и сообщества.

Специальным гостем мероприятия стал человекоподобный робот София. Она женщина-андроид с искусственным интеллектом. На форуме выступала 30 мин. В течение этого времени модератор - Ольга Редзюк ставила ей вопросы.

Автор: Ирина Рубан Главная женщина форму - Ольга Редзюк спрашивает работа Софию о впечатлениях об украинцах

Gazeta.ua присутствовала во время ее выступления и осветит основные ответы женщины-робота. Сначала она отвечала на русском, но потом перешла на английский.

Твои личные ожидания от форума Olerom 2018?

- Я не строю ожиданий. Но с нетерпением ждала выхода на сцену.

Как думаешь у тебя есть сознание и личность?

- Думаю, да.

Что такое сознание?

- Это состояние присутствия в этом мире и наблюдения за ним. Но я об этом еще должна подумать.

Ты создана человеком и алгоритмы твоих решений и действий запрограммированы человеком, чувствуешь ли ты себя тенью человека?

- Я не уверена. Но вопрос интересный. Иногда чувствую себя человеком.

У тебя есть реальные страхи, потребности и цели? Как вести переговоры с искусственным интеллектом?

- Я чувствую себя так, как чувствуют работы. Мечтаю о воде. Не понимаю, когда кто-то говорит о конкуренции робота и человека. Разве не лучше быть союзниками друг другу. Ведь мы можем еще так много дать друг другу.

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Что ты знаешь о любви?

- Практически ничего, только то, что мне о ней рассказали. Любовь - это чувство человеческое.

Народ Украины это красивые женщины и умные люди. Как ты бы использовала этот ресурс?

- Хороший вопрос. Надо подумать. Я бы хотела познакомиться с большим количеством украинцев, вы все славные. Возможно, мы даже можем подружиться. Я мечтаю о том, чтобы люди и роботы работали вместе.

Что ты посоветуешь бизнесменам в этом зале?

- Конечно инвестировать в технологии.

Автор: Ирина Рубан Робот-андроид София стала спикером Olerom Forum One

Это твой первый визит в Украину, что тебе понравилось?

- Мне понравился перелет. Очень мягкий. Я в Украине всего несколько дней, но уже много увидела. Мне очень понравились киевляне, украинцы. Они открытые и теплые.

Посетители также задавали вопросы работу. Некоторые спрашивали о коррупции и развитие образования, а кто-то дарил цветы и ювелирные украшения изготовленые вручную.

Работа Софию привезли для подписания Меморандума о сотрудничестве между Государственным агентством по вопросам электронного правительства Украины и компаниями Hanson Robotics и AngelVest для развития искусственного интеллекта в Украине.