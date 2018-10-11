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четверг, 11 октября 2018 15:07

Подходит для вашей страны - робот София рассказала о Гройсмане и Украине

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Подходит для вашей страны - робот София рассказала о Гройсмане и Украине
Украинский премьер разговаривал со всемирно известным роботом Софией. ФОТО: Twitter Владимир Гройсман

Робот София прокомментировала знакомство с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Я была удивлена, он достаточно молодой, амбициозный и, что самое главное, привлекательный. Он подходит для вашей страны", - ответила она журналистам.

Кроме того, на вопрос Гройсмана, что София знает об Украине, та ответила: "На территории Украины сосредоточено четверть всех запасов чернозема на земле. Первый в мире самый большой грузоподъемный самолет "Мрия" был разработан украинским конструкторским бюро "Антонов". Первая в мире конституция появилась тоже в Украине, еще 1710-го. Композитору Николаю Леонтовичу из Украины принадлежит самое узнаваемое и востребованное музыкальное произведение "Щедрик".

Встреча Гройсмана и Софии состоялась во время ее первого визита в Украину на презентацию детских разработок в сфере робототехники.

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Гуманоид София попала в ряд забавных ситуаций. В частности, как-то она отказала в отношениях американскому актеру Уиллу Смиту, сказав, что хочет остаться друзьями. Также, когда Софию спросили, как побороть коррупцию в Украине, она "зависла" и вроде "сломалась". Однако впоследствии оказалось, что робот просто работала в режиме "интервью" и могла отвечать только на заранее подготовленные вопросы.

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11
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