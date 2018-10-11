Будет сидеть в жюри и встретилась с Гройсманом - в Киев приехала робот София

Человекоподобный робот София приехала в Киев.

Софию привезли для подписания Меморандума о сотрудничестве между Государственным агентством по вопросам электронного правительства Украины и компаниями Hanson Robotics и AngelVest для развития искусственного интеллекта в Украине, передает "Техно 24".

Робот София на пресс-конференции в Киеве. Фото: Укринформ

Робот София впервые посетила Украину с рабочим визитом. До этого она уже побывала во многих странах мира на различных мероприятиях и была приглашена туда в качестве почетного гостя.

Робот София на пресс-конференции в Киеве. Фото: Укринформ

Во время пресс-конференции в Киеве обсудили базовые технологии распознавания речи, лиц, эмоций и искусственного интеллекта, которые реализованы в Софии,

Кроме того, София пообщалась с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, после чего отметила, что была поражена тем, что он такой молодой и привлекательный. В свою очередь Гройсман в одной из социальных сетей поделился своими впечатлениями от встречи с Софией.

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"День, насыщенный инновациями. Посетил технопарк, где собрались дети-изобретатели, которые увлекаются робототехникой. Школьники привезли с собой роботов, которые умеют говорить, двигаться, а главное - это полностью их собственные разработки. Также сегодня в Украине прилетела София - человекоподобный робот" , - говорит Гройсман.

Спитав, що робот Софія знає про Україну. Каже, що у нас - чверть всього чорнозему світу, найбільший у світі літак "Мрія", найпершу конституцію також написали у 1710 році в Україні. А композитору Миколі Леонтовичу належить найбільш впізнаваний і затребуваний музичний твір "Щедрик" pic.twitter.com/QlKDEJGd4A — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 11 октября 2018 г.

12 октября робот София станет членом жюри в финале всеукраинского конкурса разработчиков робототехники и искусственного интеллекта.

Справка: София - это человекоподобный робот, над разработкой которого работала гонконгская компания Hanson Robotics. София изготовлена ​​по образу американской киноактрисы Одри Хепберн. В октябре 2017 стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом, который получил гражданство любой страны.

Гуманоид София попала в ряд забавных ситуаций. В частности, то она отказала в отношениях американскому актеру Уиллу Смиту, сказав, что хочет остаться друзьями. Также, когда Софию спросили, как побороть коррупцию в Украине, она "зависла" и вроде "сломалась". Однако впоследствии оказалось, что робот просто работала в режиме "интервью" и могла отвечать только на заранее подготовленные вопросы.