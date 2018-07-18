Кто и как придумал "Тетрис": сегодня появилась самая популярная в мире головоломка

18 июля 1985 создали игру "Тетрис". Видеоигру-головоломку разработал советский изобретатель Алексей Пажитнов.

Название игры получили сложением двух слов. Первое - греческий префикс "тетра", что означает "четыре". Второе - "теннис". Этот вид спорта любил автор игры.

В Академии наук Пажитнов специализировался на искусственном интеллекте и распознавании речи. Во время различных экспериментов он решил создать игру-головоломку для мини-компьютера. Игра должна быть похожей на Pentomino Puzzl. В этой головоломке из различных элементов, состоящих из пяти квадратов, нужно было создавать фигуры.

Сначала в головоломке ученого пять полуквадратов меняли свое положение. Затем квадратов стало четыре. Составленные из них фигуры падали вниз. Заполненные ряды исчезали. Так, вышел "Тетрис".

Сначала игра добралась до венгерского Будапешта. Там местные программисты создали ее на платформах Apple II и Commondore 64. Через несколько лет американская компания Spectrum Holobyte выпустила версию для IBM PC в Соединенных Штатах. Затем версии игры выпустили Microsoft и Spectrum Holobyte.

Так, "Тетрис" стал популярным во всем мире. Миллионы людей начали играть в эту игру. Больше продаж чем "Тетрис" не собрала ни игра на свете. По самым скромным подсчетам игроки купили более 70 млн экземпляров на физических носителях и более 100 млн приложений на смартфоны.

В 90-х появилась игровая консоль "Тетрис". Они имели прямоугольную форму. В верхней части был экран девайса. В нижней - кнопки управления. Сзади - батарейный отсек и отверстия для выхода звука из динамика.

Автор: YouTube В 90-х появилась игровая консоль "Тетрис".

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Интересно, что в одной из серии мультфильма "Симпсоны" отец семейства упаковывает очень много вещей с детьми и женой на манер тетриса.

Если играть в "Тетрис" после травматического события или сильного стресса, снижается риск возникновения навязчивых воспоминаний о произошедшем. Тетрис помогает справиться с депрессией.