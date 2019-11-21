Космический корабль Маска взорвался на испытаниях

 
Ексклюзивы
1/5
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 153
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
4 Просмотров: 2664
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1629
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2088
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1719
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1188
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11520
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
4 Просмотров: 1539
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1125
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 6066
Фото
Все фото
4
4
5
7
5
Создали невидимый материал
Создали невидимый материал
Аквариум и горшок: выпустили новое устройство от Xiaomi
Аквариум и горшок: выпустили новое устройство от Xiaomi
В Украине создали QR-паспорт для домашних любимцев
В Украине создали QR-паспорт для домашних любимцев
ВМС Украины показали испытания американских патрульных катеров Island
ВМС Украины показали испытания американских патрульных катеров Island
Назвали топ-5 лучших новых авто 2020
Назвали топ-5 лучших новых авто 2020
Видео
Все видео
Украина представила яркий концепт аппаратов-исследователей Луны
Украина представила яркий концепт аппаратов-исследователей Луны
Представили первый электрический самолет
Представили первый электрический самолет
Илон Маск запустил на орбиту 60 спутников
Илон Маск запустил на орбиту 60 спутников
Испытали новый боевой лазер
Испытали новый боевой лазер
Samsung представила концепцию гибкого смартфона
Samsung представила концепцию гибкого смартфона
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
4 Просмотров: 2664
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1629
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2088
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1161
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1161
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
2 Просмотров: 1062
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
четверг, 21 ноября 2019 10:15

Космический корабль Маска взорвался на испытаниях

  Комментировать
Космический корабль Маска взорвался на испытаниях
SpaceX провели испытание на максимальное заполнение бортовых резервуаров Starship Mk1 криогенной жидкостью. Но что-то пошло не так Фото: LIGA.net

20 ноября на полигоне в Бока-Чика на юге Техаса во время предварительных испытаний систем первого опытного образца космического корабля Starship Mk1 произошла аномалия с криогенным оборудованием.

Видеозапись издалека опубликовал ресурс NASASpaceflight, пишет Liga.net.

"Целью сегодняшнего теста было максимальное повышение давления в системах, поэтому такой результат не был полностью неожиданным", - написали в SpaceX.

Через несколько недель один из прототипов Starship должен был совершить первый 20-километровый испытательный полет. Судя по всему, эти планы отсрочены. Влияние аварии на программу не будет масштабным: приняли решение не запускать Mk1 еще до этих тестов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Илон Маск начал строить туннель под Лас-Вегасом

"Вместо этого компания сосредоточится на улучшенном дизайне Mk3. В сентябре Илон Маск отметил, что процесс сборки Mk3 будет не только сильно отличаться, но и займет значительно меньше времени, чем сборка Mk1", - пишет источник.

Компания SpaceX завершила наземные испытания пассажирского корабля Crew Dragon. Теперь он готов к полету в космос.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Космический корабль Маска взорвался на испытаниях». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
ноября

В плен попал правитель с семьей

Студенты вышли против президента - 6 лет назад началась Революция достоинства

Самое читаемое
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
4
 Просмотров: 19773
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
6
 Просмотров: 18486
15-летняя школьница хотела прыгнуть с крыши в прямом эфире: жуткое видео
15-летняя школьница хотела прыгнуть с крыши в прямом эфире: жуткое видео
 Просмотров: 9495
Два человека погибли в результате опасного маневра: фото
Два человека погибли в результате опасного маневра: фото
4
 Просмотров: 8334
Прекратили выплату больничных и декретных: причины
Прекратили выплату больничных и декретных: причины Просмотров: 8163
Техника
Какое оружие получит армия до конца года
Какое оружие получит армия до конца года 1 Просмотров: 801
Новый тренд среди смартфонов. Xiaomi готовит свою "раскладушку"
Новый тренд среди смартфонов. Xiaomi готовит свою "раскладушку" Просмотров: 540
Украина представила яркий концепт аппаратов-исследователей Луны
Украина представила яркий концепт аппаратов-исследователей Луны
 Просмотров: 198
Назвали точную дату появления 5G в Украине
Назвали точную дату появления 5G в Украине Просмотров: 702
В Антарктиде испытывают робота, которого отправят на Юпитер
В Антарктиде испытывают робота, которого отправят на Юпитер Просмотров: 189
Больше всего комментируют
8
"Эпоха договорняков кончилась" смешнее всех остальных шуток "- соцсети реагируют на батл Зеленского и Тимошенко
6
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского
4
"Пришло время исправлять ошибки" - Сивохо призвал извиниться перед жителями Донбасса
4
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
3
Зеленский впервые отреагировал на пророссийские заявления Коломойского
Голосов: 1082
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua