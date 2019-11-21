Космический корабль Маска взорвался на испытаниях

SpaceX провели испытание на максимальное заполнение бортовых резервуаров Starship Mk1 криогенной жидкостью. Но что-то пошло не так Фото: LIGA.net

20 ноября на полигоне в Бока-Чика на юге Техаса во время предварительных испытаний систем первого опытного образца космического корабля Starship Mk1 произошла аномалия с криогенным оборудованием.

Видеозапись издалека опубликовал ресурс NASASpaceflight, пишет Liga.net.

"Целью сегодняшнего теста было максимальное повышение давления в системах, поэтому такой результат не был полностью неожиданным", - написали в SpaceX.

Через несколько недель один из прототипов Starship должен был совершить первый 20-километровый испытательный полет. Судя по всему, эти планы отсрочены. Влияние аварии на программу не будет масштабным: приняли решение не запускать Mk1 еще до этих тестов.

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"Вместо этого компания сосредоточится на улучшенном дизайне Mk3. В сентябре Илон Маск отметил, что процесс сборки Mk3 будет не только сильно отличаться, но и займет значительно меньше времени, чем сборка Mk1", - пишет источник.

Компания SpaceX завершила наземные испытания пассажирского корабля Crew Dragon. Теперь он готов к полету в космос.