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пятница, 15 ноября 2019 09:45

Пассажирский корабль прошел наземные испытания - готов к космическим полетам

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Пассажирский корабль прошел наземные испытания - готов к космическим полетам
Компания SpaceX завершила наземные испытания пассажирского корабля Crew Dragon. Фото: twitter

Компания SpaceX завершила наземные испытания пассажирского корабля Crew Dragon. Теперь он готов к полету в космос.

Об этом стало известно со страницы компании в Twitter.

"Проведенное полномасштабное статическое огневое испытание системы спасения при запуске Crew Dragon - команды SpaceX и NASA сейчас изучают данные испытаний и работают над демонстрацией возможностей по спасению при запуске Crew Dragon в полет", - говорится в сообщении.

Если же и первые запуски в космос, которые запланированы на ближайшие месяцы, будут успешны, то SpaceX будет готова к запуску людей в космос на Crew Dragon уже в следующем году.

Если по какой-то причине ракета выйдет из строя в воздухе, аварийные двигатели корабля отнесут его на безопасное расстояние от ракеты, после чего он приземлится, используя парашюты. Именно эти двигатели и прошли испытания на днях.

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Национальное космическое агентство США планирует в 2024 году отправить людей на Луну.

Костюмы, в которых полетят астронавты, представила NASA в прямом эфире.

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