Китайцы разработали уникального робота-кота

Китайская компания Ekasbo представила робота-кота, который реагирует на прикосновения.
Изобретение получило название Matebot. В "животного" движутся семь частей тела. Кроме этого, он реагирует и узнает голос человека, сообщает TechCrunch.
Met Matebot the cat robot today! pic.twitter.com/jJaa5EhKC8— Catherine Shu (@CatherineShu) 30 травня 2019 р.
Основная функция Matebot быть в качестве интерактивного друга и компаньона. Его могут заводить люди, которые по определенным причинам не могут содержать обычных домашних животных.
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Роботом можно управлять с помощью приложения для смартфона. Он может быть интегрирован с системами голосового управления Android. Купить такого робота-кота можно от $ 45.
Британский инженер из Шеффилдского университета разработал нестабильного робота, способного передвигаться в любом направлении без поворота колес.
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