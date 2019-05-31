Китайцы разработали уникального робота-кота

Китайцы разработали робота-кота, который реагирует на прикосновения Фото:TechCrunch

Китайская компания Ekasbo представила робота-кота, который реагирует на прикосновения.

Изобретение получило название Matebot. В "животного" движутся семь частей тела. Кроме этого, он реагирует и узнает голос человека, сообщает TechCrunch.

Met Matebot the cat robot today! pic.twitter.com/jJaa5EhKC8 — Catherine Shu (@CatherineShu) 30 травня 2019 р.

Основная функция Matebot быть в качестве интерактивного друга и компаньона. Его могут заводить люди, которые по определенным причинам не могут содержать обычных домашних животных.

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Роботом можно управлять с помощью приложения для смартфона. Он может быть интегрирован с системами голосового управления Android. Купить такого робота-кота можно от $ 45.

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