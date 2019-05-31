Через год NASA будет возить туристов на МКС на своих кораблях

Корабль будет доставлять космонавтов на МКС и возвращать на Землю Фото: Hi-News.ru

NASA намерено к 2020 году начать отправлять туристов на Международную космическую станцию на американских кораблях.

Отправку туристов заложили в бюджет агентства на 2020 финансовый год. Компания SpaceX по заказу NASA разработала первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon, рассказывает УНИАН

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Корабль будет доставлять космонавтов на МКС и возвращать на Землю. В 2017 году SpaceX объявила о планах использования его еще и для туристических полетов. Первый полет Crew Dragon к МКС состоялся 2 марта. Он проходил без экипажа. Место пилота занимал манекен по имени Рипли.

$20 млн потратил на полет в космос американский предприниматель и мультимиллионер Деннис Тито. Он облетел Землю по орбите 128 раз. Каждый виток вокруг Земли стоил ему $150 тыс. Тито стал первым в истории человечества космическим туристом. В полет отправился 28 апреля 2001 года.