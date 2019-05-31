Камера 48 Мп и поддержка 5G: Motorola представила новый смартфон

Компания Motorola, которая сейчас принадлежит китайской компании Lenovo, официально представила смартфон Moto Z4.

В основе Moto Z4 лежит платформа SoC Snapdragon 675. Объем оперативной памяти - 4 ГБ, флэш-накопитель - 128 ГБ. Предусмотрена поддержка карт памяти microSD.

Смартфон получил экран OLED диагональю 6,4 дюйма с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Оптическое устройство фронталки обеспечивает разрешение в 25 Мп.

Расширение дисплея, прикрытого защитным стеклом Gorilla Glass 3, составило 2340х1080 пикселей. Под его поверхность встроенный сканер отпечатков пальцев. Основная камера - одна, разрешение - 48 Мп (сенсор Sony IMX586). Максимальная диафрагма F / 1,7, оснащена оптической системой стабилизации изображения и использует фильтр Quad Bayer для обеспечения лучших результатов при съемке в условиях плохой освещенности.

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Аккумулятор с емкостью в 3600 мА · ч. Поддерживает быструю зарядку TurboPower мощностью 15 Вт.

Смартфон Moto Z4 работает под управлением ОС Android 9 Pie. Новая мобилка сохранила поддержку фирменных модулей расширения функциональности Moto Mods. За $ 200 можно будет приобрести модуль Motorola 5G Moto Mod, который наделяет устройство поддержкой сетей 5G.

Между тем, в модели есть порт USB-C и стандартный разъем для наушников и адаптер NFC. Аппарат оснащен покрытием P2i, что обеспечивает защиту от брызг.

Смартфон Moto Z4 изготавливают в двух цветах: Flash Grey и Frost White.

Продажи стартуют 6 июня. Цена - около $ 500, сообщили в unian.ua.

Показали дизайн смартфона Samsung Galaxy Note 10.