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четверг, 30 мая 2019 16:21

Показали дизайн смартфона Samsung Galaxy Note 10

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  Дизайн Samsung Galaxy Note 10. Фото: Ben Geskin
Дизайн Samsung Galaxy Note 10. Фото: Ben Geskin

Инсайдер Бен Гескин рассказал, что новый телефон Samsung Galaxy Note 10 будет иметь одну фронтальную камеру и 4 основных модуля.

Сначала смартфоны должны были получить две фронтальные камеры, как в Galaxy S10 +. По данным источников, этого не произойдет. Galaxy Note 10 и 10 Pro будут оснащены одной селф-камерой, которая будет расположена по центру в верхней части экрана, пишет tomsguide.com.

Вместо горизонтальной полосы линз, как в текущем Galaxy Note 9, в Note 10 будет вертикальный блок из трех камер по левой стороне телефона.

Для Galaxy Note 10 Samsung выберет 4 задние объектива. На рисунке Гескина эта четвертая линза смещена в сторону от трех других камер вместе со вспышкой.

Одна из основных особенностей Galaxy Note - стилус S Pen. В этом году он будет с новой функцией Air Mouse. Она позволит использовать S Pen в качестве мыши и будет поддерживаться в режиме DeX.

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4 компании приостановили сотрудничество с одной из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций Huawei.

Производители чипов Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. отказались от сотрудничества с Huawei. В списке нежелающих иметь дело с китайской компанией и Google. Производители микросхем сказали, что не будут поставлять чипы для Huawei и считаться решения властей США.

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