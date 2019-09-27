Какой камерофон признали лучшим в мире

Huawei Mate 30 Pro признан лучшим камерофоном Фото: Іtc.ua

Huawei Mate 30 Pro получил 121 балл по итогам тестирования DxOMark.

Камерофон получил на четыре балла больше предыдущего лидера Samsung Galaxy Note 10+ 5G, передает DxOMark.

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По итогам тестирования Huawei Mate 30 Pro получил 131 баллов за работу с фотографиями и 100 баллов за видеосъемку. Общий результат составил 121 баллов.

Фронтальную камеру смартфона оценили в 93 балла. В его ближайших конкурентов Samsung Galaxy Note 10+ 5G и Samsung Galaxy S10 - 99 и 96 баллов соответственно.

В начале месяца специалисты источника DxOMark изменили методику тестирования. Они включили оценку ночных режимов и широкоугольных камер.