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четверг, 19 июля 2018 15:50

Как в будущем будет выглядеть дизайн смартфонов
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Компания Gorilla Glass представила новое поколение стекла для дисплеев смартфонов.

Новое стекло Gorilla Glass 6 можно использовать для покрытия лицевых и тыльных панелей устройств, пишет nv.ua.

Стекло очень прочное. Выдерживает 15 падений с высоты 1 м на твердые поверхности. Имеет повышенную устойчивость к царапинам. Технология материала позволяет имитировать другие материалы.

Фото: Mashable

Благодаря гравировке покрытия корпус смартфона может быть выполнен под дерево, камень, отполированный мрамор или змеиную кожу. Все материалы ощущаются, как реальные.

Компания предлагает покупателям отказ от любых текстур. Гаджет может быть полностью прозрачен. Благодаря этому будет видно детали внутри телефона.

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Покупатели могут выбрать на свой вкус цвет устройства. Цветовая гамма некоторых похожа на консервативный дизайн фантастических устройств из шпионских фильмов.

Первые смартфоны с новой технологией Gorilla Glass 6 появятся на рынке в конце года. Какие бренды используют новинку, Gorilla Glass пока не сообщает.

Южнокорейская компания LG запатентовала складной смартфон. В гаджете использовали специальный шарнирный механизм. Устройство можно установить горизонтально - в не полностью раскрытом состоянии. Таким образом, например, можно смотреть видео.

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Дата
19
июля

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