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четверг, 25 июля 2019 11:53

Как удалить профиль Instagram: пошаговая инструкция

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Как удалить профиль Instagram: пошаговая инструкция
Инструкция как удалить аккаунт Instagram. Фото: из открытых источников

Instagram - социальная сеть, где можно легко поделиться фото, найти друзей и даже начать собственный бизнес. Однако есть немало пользователей, которые хотят удалить страницу в Instagram. Причины разные, в частности, трата времени, большое количество рекламы, интернет-боты, которые донимают.

Зарегистрироваться всегда легче, чем удалиться. Процесс деактивации спрятан в настройках вашего профиля.

Деактивировать аккаунт Instagram можно временно или навсегда.

Как удалить Instagram временно с компьютера

1. Всю процедуру значительно легче сделать через компьютер. Для этого нужно открыть страницу профиля и нажать "Редактировать профиль".

2. Прокрутите страницу вниз и нажмите: "Временно заблокировать аккаунт".

3. Далее нужно указать причину закрытия аккаунта, указать пароль страницы и нажать на кнопку: "Временно заблокировать аккаунт".

Когда вы снова зайдете в аккаунт из приложения, он автоматически активируется.

Как удалить Instagram навсегда

Эту опцию основатели предусмотрительно спрятали. Для полного безвозвратного удаления Instagram страницы нужно перейти по прямой ссылке: https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/

Надо указать причину удаления, пароль профиля и нажать кнопку "Удалить мой аккаунт навсегда".

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Как удалить Instagram с телефона

Вкладка с предложением удалить страницу в Инстаграми по телефону не так давно была удалена со страницы основных настроек профиля. Разработчики приложение постоянно обновляют, пытаясь как можно дольше удерживать внимание пользователей, тем более, что основной функционал создания и загрузки фотографий доступен именно с телефона.

1. Чтобы выйти из Instagram по телефону полностью, пролистайте страницу параметров учетной записи вниз к разделу "Информация".

2. Кликните по ссылке "Политика конфиденциальности".

3. Далее придется долго листать вниз соглашение. Остановитесь на разделе "Персональные настройки" (пункт 5).

4. Немного ниже (пункт "Срок хранения материалов") увидите фразу "Подробнее об удалении аккаунта").

5. Нажмите на активную ссылку и на открывшейся странице выберите пункт удаления учетной записи.

Откройте ссылку перехода на страницу удаления. Введите снова логин и пароль. Далее будет уже знакомая процедура с указанием причины удаления и его подтверждением. Об этом рассказали на 24tv.ua.

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