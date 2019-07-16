Украинцев призвали срочно удалить опасное приложение Face App

Как оказалось приложение является российским. Оно собирает все данные пользователя. Скриншот

Пользователей популярного приложения Face App, которое старит лицо на фотографиях предупредили об опасности.

О том, что приложение разработала российская компания основатель которой работал в "Яндексе", рассказали MediaNext Ukraine в Facebook.

Как оказалось приложение не только развлекает, но и собирает личные данные. То есть фотографии, переписка и материалы, сайты, которые посещает пользователь, установленные приложения, разную техническую информацию из устройства, cookies и другие средства отслеживания, IP-адреса, тип браузера, идентификатор устройства.

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"Политика конфиденциальности" приложения сообщает "FaceApp не может гарантировать безопасность любой информации, которую вы передаете". А еще в "политике" есть пункт - в случае продажи / слияния компании собраны данные также могут быть переданы ", - говорится в сообщении.

В сети набирает популярность новый флешмоб - #BottleCapChallenge. Пользователи пытаются ударом ноги с разворота открутить крышку бутылки.