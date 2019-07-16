Украинцев призвали срочно удалить опасное приложение Face App

Пользователей популярного приложения Face App, которое старит лицо на фотографиях предупредили об опасности.
О том, что приложение разработала российская компания основатель которой работал в "Яндексе", рассказали MediaNext Ukraine в Facebook.
Как оказалось приложение не только развлекает, но и собирает личные данные. То есть фотографии, переписка и материалы, сайты, которые посещает пользователь, установленные приложения, разную техническую информацию из устройства, cookies и другие средства отслеживания, IP-адреса, тип браузера, идентификатор устройства.
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"Политика конфиденциальности" приложения сообщает "FaceApp не может гарантировать безопасность любой информации, которую вы передаете". А еще в "политике" есть пункт - в случае продажи / слияния компании собраны данные также могут быть переданы ", - говорится в сообщении.
В сети набирает популярность новый флешмоб - #BottleCapChallenge. Пользователи пытаются ударом ноги с разворота открутить крышку бутылки.
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