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среда, 11 декабря 2019 11:34

Испытания первого в мире електросамолета показали на видео

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Испытания первого в мире електросамолета показали на видео
Это был первый в мире частный полет авиасудна с электрическим приводом. Фото: HARBOUR AIR & MAGNIX

Первый частный електросамолет успешно испытал канадский оператор гидропланов Harbour Air.

Гидросамолет с полностью электрическим приводом вылетел в канадский Ванкувер, сообщает ВВС.

В коротких испытательных полетах участвовал самолет DHC-2 De Havilland Beaver с шестью пассажирами. Он был оснащен электродвигателем на литий-ионных батареях, которые Harbour Air предоставила американская компания magniX.

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По словам операторов, это был первый в мире частный полет авиасудна с электрическим приводом.

"Этот исторический полет знаменует начало третьей эры в авиации - эры электричества", - сказали в совместном заявлении Harbor Air и magniX.

Электрификация летательных судов может помочь сократить выбросы углекислого газа в авиационном секторе и содействие в борьбе за климат. Компания Harbour Air надеется электрифицировать весь свой парк до 2022 года, если компании удастся получить сертификаты безопасности и разрешения.

Индия успешно провела испытательный пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni-II, которая способна нести ядерный боезаряд.

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