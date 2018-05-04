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пятница, 04 мая 2018 22:26

Испытали портативный ядерный реактор

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Испытали портативный ядерный реактор
Реактор создали для работы в космосе. Фото: "Сегодня"

Тесты портативного ядерного реактора мощностью в 10 киловатт завершили ученые и инженеры из Исследовательского центра NASA имени Гленна.

Устройство предназначено для использования в космосе или на других планетах, сообщает "Сегодня".

"Мы стали первыми, кому удалось за последние четыре десятка лет создать новый тип ядерного реактора и проверить его работу. В отличие от радиоизотопных источников, мощность такого генератора тока можно повышать или понижать, что продлит сроки его работы и позволит производить большое количество энергии", - заявил Марк Гибсон, ведущий инженер проекта Kilopower.

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Первый прототип Kilopower собрали в декабре 2017 года. 3 месяца Гибсон и его коллеги проверяли стабильность установки в штатных и нештатных ситуациях.

Kilopower успешно прошел тесты и превзошел ожидания NASA.

Военно-воздушные силы США провели успешные испытания "гравитационной" ядерной бомбы B61-12 5-го поколения. Программа модификации этой бомбы ведется уже в течение 7 лет, сообщил заместитель председателя штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений генерал Джек Вайнштейн.

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