Испытали портативный ядерный реактор

Реактор создали для работы в космосе. Фото: "Сегодня"

Тесты портативного ядерного реактора мощностью в 10 киловатт завершили ученые и инженеры из Исследовательского центра NASA имени Гленна.

Устройство предназначено для использования в космосе или на других планетах, сообщает "Сегодня".

"Мы стали первыми, кому удалось за последние четыре десятка лет создать новый тип ядерного реактора и проверить его работу. В отличие от радиоизотопных источников, мощность такого генератора тока можно повышать или понижать, что продлит сроки его работы и позволит производить большое количество энергии", - заявил Марк Гибсон, ведущий инженер проекта Kilopower.

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Первый прототип Kilopower собрали в декабре 2017 года. 3 месяца Гибсон и его коллеги проверяли стабильность установки в штатных и нештатных ситуациях.

Kilopower успешно прошел тесты и превзошел ожидания NASA.

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