Instagram тестирует новую функцию

В социальной сети Instagram тестируют новую функцию. Теперь к профилю можно будет привязать кредитную карточку.

Безопасность обеспечивает PIN-код, пишут itnovosti.

Автор: sostav.ua

Благодаря новой функции пользователь сможет делать платежи и не оставлять при этом приложение. Чтобы ввести необходимую информацию не нужно переходить на другие сайти.Користувачи Instagram смогут внутри программы забронировать столик в ресторане или записаться в салон.

Автор: sostav.ua

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Сейчас функцию тестируют. Она доступна только для некоторых сервисов-партнеров.

Instagram представил новую функцию Focus для съемки качественных Селфи. Функция работает, как режим "Портрет" на iPhone. Пока новый функционал доступен на моделях iPhone 6S и моложе и некоторых Android-устройствах.