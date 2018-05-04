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суббота, 05 мая 2018 07:25

Instagram тестирует новую функцию

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В социальной сети Instagram тестируют новую функцию. Теперь к профилю можно будет привязать кредитную карточку.

Безопасность обеспечивает PIN-код, пишут itnovosti.

Автор: sostav.ua
 

Благодаря новой функции пользователь сможет делать платежи и не оставлять при этом приложение. Чтобы ввести необходимую информацию не нужно переходить на другие сайти.Користувачи Instagram смогут внутри программы забронировать столик в ресторане или записаться в салон.

Автор: sostav.ua
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Instagram теперь можно публиковать фото из браузера

Сейчас функцию тестируют. Она доступна только для некоторых сервисов-партнеров.

Instagram представил новую функцию Focus для съемки качественных Селфи. Функция работает, как режим "Портрет" на iPhone. Пока новый функционал доступен на моделях iPhone 6S и моложе и некоторых Android-устройствах.

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