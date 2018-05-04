Пользователей Twitter просят сменить пароли

Twitter нашел ошибку в системе безопасности. Фото: 112

Twitter посоветовал пользователям сменить пароли из-за ошибки в системе безопасности. В компании заявили, что утечки данных из-за ошибки не было.

Об этом сообщается в официальном блоге Twitter.

"Когда вы устанавливаете пароль для своего аккаунта в Twitter, мы используем технологии, которые маскируют его так, чтобы никто в компании не мог его видеть. Недавно мы обнаружили ошибку, из-за которой пароли хранились незамаскированными во внутреннем журнале. Мы исправили ошибку, и наше расследование показывает, что нет никаких признаков проникновения или неправомерного использования", — говорится в заявлении.

В целях предосторожности компания просит рассмотреть возможность изменения пароля на всех сервисах, где использовался этот пароль.

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"Мы очень сожалеем, что это произошло. Мы признаем и ценим то доверие, которое вы вкладываете в нас, и каждый день стараетесь завоевать это доверие", - заявили в компании.

Создатель социальной сети Facebook и миллиардер Марк Цукерберг потерял 5,1 млрд долларов из-за скандала с утечкой данных 50 млн пользователей Facebook. 17 марта стало известно о том, что фирма Cambridge Analitica, которая в период выборов президента США сотрудничала с Дональдом Трампом, незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook. Эти данные использовались для выяснения политических предпочтений избирателей и показа им политической рекламы.