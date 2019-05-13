Instagram будет блокировать хэштеги с фейковой информацией о вакцинах Фото: smm продвижение киев

Речь идет о хэштег по "доказательной ложных утверждений"

Социальная сеть Instagram заблокирует хэштеги, с помощью которых распространяют фейки о вакцинации, сообщает Engadget.

До этого, сотни пользователей сети пожаловались на нее за "неаккуратного обращения с потенциально вредными публикациями". Теперь, запрет будет даже на те хэштеги, которые могут показаться безобидными, но на самом деле их используют для распространения опровергнутых наукой утверждений.

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Также, ранее заблокировали хэштеги, содержащих ложную информацию, например, #vaccinescauseautism и #vaccinescauseaids. Кроме этого, Instagram блокировать все хэштеги, которые используют противники вакцинации и хотят распространить "заведомо ложные заявления". При этом, сами надписи могут быть не розвинчени наукой.

В обновленном интерфейсе Instagram для просмотра ленты с фотографиями нужно было листать в сторону, а при прокрутке вниз открывались комментарии к постам. Нововведение вызвало критику со стороны большинства пользователей, пожаловались на неудобство этого интерфейса.