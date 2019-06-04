Грузовой корабль Dragon успешно вернулся на Землю Фото: Florida Today

Грузовой корабль Dragon доставил результаты научных экспериментов, которые проводят на МКС.

Всего доставили 1902 кг груза. Dragon компании SpaceX приземлился в понедельник в 17:55 в Тихом океане. Это в 325 км к Ю-Вост от города Лонг-Бич, в Калифорнии, сообщила SpaceX.

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"Благополучное приводнения Dragon подтверждено. Семнадцатая миссия SpaceX к космической станции и обратно завершена ", - написала компания в Twitter.

В понедельник грузовой корабль отвели от МКС на расстояние 10 м. Это сделали с помощью дистанционного манипулятора Canadarm. Стоит отметить, что после команды на включение двигателя для начала маневра схода с орбиты, первые два длились три секунды, третье включения - 22 с.

Оценка космической компании Илона Маска SpaceX выросла до $ 33,3 млрд. Таким образом SpaceX обогнала по стоимости Tesla, другую компанию Илона Маска.