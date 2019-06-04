Грузовой корабль Dragon успешно вернулся на Землю

 
Ексклюзивы
1/5
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 1854
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 7083
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1044
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4411
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2943
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2682
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2421
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3438
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1476
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 567
Фото
Все фото
16
5
13
12
7
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
Камера 48 Мп и поддержка 5G: Motorola представила новый смартфон
Камера 48 Мп и поддержка 5G: Motorola представила новый смартфон
Транспортное средство размером с 5-этажку: возле Киева прошел фестиваль воздушных шаров
Транспортное средство размером с 5-этажку: возле Киева прошел фестиваль воздушных шаров
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
470 км на одной зарядке и &quot;сотня&quot; за 4,8 секунды - представили новые электрические Jaguar
470 км на одной зарядке и "сотня" за 4,8 секунды - представили новые электрические Jaguar
Видео
Все видео
Сообщили точную цену нового Mac Pro
Сообщили точную цену нового Mac Pro
В Украине разработали уникальный беспилотник
В Украине разработали уникальный беспилотник
Китайцы разработали уникального робота-кота
Китайцы разработали уникального робота-кота
Xiaomi показал новый телефон с выдвижной камерой
Xiaomi показал новый телефон с выдвижной камерой
Военные показали испытания ракетных систем "Ольха"
Военные показали испытания ракетных систем "Ольха"
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 378
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 864
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3438
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31321
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2376
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 666
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
вторник, 04 июня 2019 14:41

Грузовой корабль Dragon успешно вернулся на Землю

  Комментировать
Грузовой корабль Dragon успешно вернулся на Землю
Грузовой корабль Dragon успешно вернулся на Землю Фото: Florida Today

Грузовой корабль Dragon доставил результаты научных экспериментов, которые проводят на МКС.

Всего доставили 1902 кг груза. Dragon компании SpaceX приземлился в понедельник в 17:55 в Тихом океане. Это в 325 км к Ю-Вост от города Лонг-Бич, в Калифорнии, сообщила SpaceX.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впервые показали фото двойного астероида

"Благополучное приводнения Dragon подтверждено. Семнадцатая миссия SpaceX к космической станции и обратно завершена ", - написала компания в Twitter.

В понедельник грузовой корабль отвели от МКС на расстояние 10 м. Это сделали с помощью дистанционного манипулятора Canadarm. Стоит отметить, что после команды на включение двигателя для начала маневра схода с орбиты, первые два длились три секунды, третье включения - 22 с.

Оценка космической компании Илона Маска SpaceX выросла до $ 33,3 млрд. Таким образом SpaceX обогнала по стоимости Tesla, другую компанию Илона Маска.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Сообщили точную цену нового Mac Pro
Сообщили точную цену нового Mac Pro Просмотров: 234
В iOS 13 появится темный режим
В iOS 13 появится темный режим Просмотров: 207
Сейчас вы читаете новость «Грузовой корабль Dragon успешно вернулся на Землю». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Прибалтов засудили за сбор колосков на полях

Подорвались встречные поезда

"Чтобы полюбить все хорошее в своей стране, надо побывать в других" - Леонид Кантер

Более 70 лет женщины требовали права голоса

Анджелина Джоли резала себя ножом

Самое читаемое
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 30747
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение 1 Просмотров: 26984
Какие джинсы будут модные в этом сезоне
Какие джинсы будут модные в этом сезоне
7
 Просмотров: 16011
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
7
 Просмотров: 15606
США раскритиковали кадровое решение Зеленского
США раскритиковали кадровое решение Зеленского 1 Просмотров: 12546
Техника
Сообщили точную цену нового Mac Pro
Сообщили точную цену нового Mac Pro
 Просмотров: 234
Маск рассказал о космических технологиях новой модели Tesla
Маск рассказал о космических технологиях новой модели Tesla Просмотров: 441
В Украине разработали уникальный беспилотник
В Украине разработали уникальный беспилотник
 Просмотров: 963
Показали цвета будущих iPhone XR
Показали цвета будущих iPhone XR Просмотров: 774
Xiaomi представила новое устройство для точечного массажа
Xiaomi представила новое устройство для точечного массажа Просмотров: 675
Больше всего комментируют
5
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
4
Кириленко вступился за активистов, которые снесли памятник Жукову
4
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
3
Ярош определился, с кем идет в Раду
3
Украинцы собирают подписи за отставку Авакова
Голосов: 219
Голосование Кто будет тренировать киевское "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Юрий Вернидуб
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Юрий Калитвинцев
  • 4) Александр Хацкевич
  • 5) Авраам Грант
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua