В iOS 13 появится темный режим

Во время ежегодной конференции для разработчиков WWDC компания Apple анонсировала новую версию iOS 13.
Теперь приложения будут открываться в два раза быстрее. Кроме этого, на 30% ускорится запуск заблокированного экрана с помощью функции Face ID.
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В программе "Напоминание" добавили новые фильтры и изменили ее облик. Пользователи смогут с устройства делиться звуком на две пары наушников AirPods.
Также добавили "Заметки", браузер Safari, почтовый сервис Apple Mail и карты Apple Maps. Последние получили функцию, похожую на Google Street View.
Обновленный iOS 13 появится в доступе в конце июня этого года. Им смогут пользоваться владельцы айфонов, начиная от iPhone 6S.
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