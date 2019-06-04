В iOS 13 появится темный режим

Apple анонсировала новую версию iOS 13 Фото:TechRadar

Во время ежегодной конференции для разработчиков WWDC компания Apple анонсировала новую версию iOS 13.

Теперь приложения будут открываться в два раза быстрее. Кроме этого, на 30% ускорится запуск заблокированного экрана с помощью функции Face ID.

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В программе "Напоминание" добавили новые фильтры и изменили ее облик. Пользователи смогут с устройства делиться звуком на две пары наушников AirPods.

Также добавили "Заметки", браузер Safari, почтовый сервис Apple Mail и карты Apple Maps. Последние получили функцию, похожую на Google Street View.

Обновленный iOS 13 появится в доступе в конце июня этого года. Им смогут пользоваться владельцы айфонов, начиная от iPhone 6S.