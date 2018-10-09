Google представляет новые устройства - онлайн трансляция

Компания Google представляет новые смартфоны Pixel 3, планшеты и наушники.
Презентация Google Pixel 3 проходит сегодня в Нью-Йорке, США.
Корпорация представляет новые модели смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL. Новые программные алгоритмы камеры позволят выбирать лучшие фото и автопортреты.
Функция Top Shot делает несколько фото до и после спуска затвора, а затем выбирает лучшее из них. Режим Photobooth анализирует уже отснятые материалы и выбирает наиболее фотогеничные. Также добавили функцию, которая наполняет снимки деталями при масштабировании.
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Смартфоны будут иметь безрамочный дизайн. Корпус Pixel 3 представлен в черном, белом и розовом цветах.
Планшеты Pixel Slate будут иметь операционную систему Chrome OS. Гибрид будет оснащен стилусом и клавиатурой в виде обложки. Объем ОЗУ составит 16 Гб.
Также Google представляет беспроводную зарядную станцию Pixel Stand, умный дисплей Google Home Hub, наушники Pixel Buds второго поколения и медиаплеер Chromecast 3.
Онлайн трансляция презентации.
9 октября 2018 корпорация Google проведет конференцию Made by Google, на которой покажет новые устройства. Уже точно известно о третьем поколении смартфонов Google Pixel. Gazeta.ua подготовила анонсы Google.
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