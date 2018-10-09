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вторник, 09 октября 2018 18:51

Google представляет новые устройства - онлайн трансляция

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Google представляет новые устройства - онлайн трансляция
Новые гаджеты представляют в Нью-Йорке. Фото: Twitter

Компания Google представляет новые смартфоны Pixel 3, планшеты и наушники.

Презентация Google Pixel 3 проходит сегодня в Нью-Йорке, США.

Корпорация представляет новые модели смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL. Новые программные алгоритмы камеры позволят выбирать лучшие фото и автопортреты.

Функция Top Shot делает несколько фото до и после спуска затвора, а затем выбирает лучшее из них. Режим Photobooth анализирует уже отснятые материалы и выбирает наиболее фотогеничные. Также добавили функцию, которая наполняет снимки деталями при масштабировании.

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Смартфоны будут иметь безрамочный дизайн. Корпус Pixel 3 представлен в черном, белом и розовом цветах.

Планшеты Pixel Slate будут иметь операционную систему Chrome OS. Гибрид будет оснащен стилусом и клавиатурой в виде обложки. Объем ОЗУ составит 16 Гб.

Также Google представляет беспроводную зарядную станцию ​​Pixel Stand, умный дисплей Google Home Hub, наушники Pixel Buds второго поколения и медиаплеер Chromecast 3.

Онлайн трансляция презентации.

9 октября 2018 корпорация Google проведет конференцию Made by Google, на которой покажет новые устройства. Уже точно известно о третьем поколении смартфонов Google Pixel. Gazeta.ua подготовила анонсы Google.

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