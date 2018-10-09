Сегодня Google представляет новые устройства - что покажут

 
Ексклюзивы
1/5
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 198
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
Просмотров: 2322
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 720
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
4 Просмотров: 8730
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3321
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5490
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1503
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1656
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1674
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1422
Фото
Все фото
4
5
18
8
4
Показали, в каких домах будут жить люди на Марсе
Показали, в каких домах будут жить люди на Марсе
Впервые показали прототип капсулы Hyperloop
Впервые показали прототип капсулы Hyperloop
Показали, как превратить старую технику на искусство
Показали, как превратить старую технику на искусство
На Киевском вокзале устанавливают рельсы для рельсобуса
На Киевском вокзале устанавливают рельсы для рельсобуса
Воздушные силы Украины вскоре получат боевой самолет
Воздушные силы Украины вскоре получат боевой самолет
Видео
Все видео
В новых "яблочных" смартфонах обнаружили серьезную неисправность
В новых "яблочных" смартфонах обнаружили серьезную неисправность
Разогреют за несколько минут - как выбрать лучшую микроволновку
Разогреют за несколько минут - как выбрать лучшую микроволновку
"Переплюнули" всех - инженеры обновили кубик Рубика
"Переплюнули" всех - инженеры обновили кубик Рубика
Царапал, гнул, жег - протестировали новый iPhone
Царапал, гнул, жег - протестировали новый iPhone
Снайперскую винтовку назвали в честь погибшего медика ВСУ
Снайперскую винтовку назвали в честь погибшего медика ВСУ
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 684
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1404
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5418
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9747
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 792
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
вторник, 09 октября 2018 13:10

Сегодня Google представляет новые устройства - что покажут
8

  Комментировать

9 октября 2018 года корпорация Google проведёт конференцию Made by Google, на которой покажет новые устройства.

Уже точно известно о третьем поколении смартфонов Google Pixel. Gazeta.ua подготовила анонсы Google.

Google Pixel 3 и Google Pixel 3 XL

Ожидаемым продуктом компании называют новые модели смартфонов Google - Pixel 3 и Pixel 3 XL.

Между собой они отличаются размером. Их подтверждения нет, однако на одном из видеороликов записан тест в AnTuTu Bench, где Pixel 3 XL представлен с размером экрана в 6,7 дюйма.

  Made by Google: что может показать компания на презентации 9 октября. Фото: vc.ru
Made by Google: что может показать компания на презентации 9 октября. Фото: vc.ru

Что касается начинки смартфонов, предусматривают наличие флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 845, видеочипа Adreno 630, а также 4 ГБ оперативной памяти. Смартфон оборудуют аккумулятором в 3430 mAh. В отличие от большинства флагманов других производителей, компания решила не размещать по несколько модулей спереди и сзади. Устройство будет иметь фронтальную камеру на 8 Мп и основную на 12,2 Мп.

Сведений о младшем Pixel 3 нет, но возможно изменения будут незначительными. Вероятно, как и в большинстве других компаний, изменения коснутся оперативной памяти и батареи.

За несколько дней до презентации в Японии вышла реклама новых смартфонов. Видеоролик изобилует цветами, намекает на разнообразное цветовое оформление моделей.

Смартфоны будут работать на Android 9 Pie с эксклюзивными программными улучшениями Pixel. Например, с Pixel Tips - помощником, который помогает освоиться с функциями устройства. Также останется технология распознавания сжатия граней смартфона Active Edge.

В канадского оператора Freedom Mobile появилась информация о стоимости устройств. Цены не окончательные и на презентации могут объявить другие: Pixel 3 64 ГБ - $ 770 (более 21 тыс. грн), Pixel 3128 ГБ - $ 870 (более 24 тыс. грн), Pixel 3 XL 64 ГБ - $ 870 (более 24 тыс. грн), Pixel 3 XL 128 ГБ - $ 970 (более 27 тыс. грн).

Google Pixel 3 mini

3 октября 2018 года Google опубликовала в Instagram шутливое изображение четырех смартфонов, один из которых по размеру не превышает брелок для ключей.

Инсайдер Роланд Квандт считает, что Google анонсирует третье устройство из линейки Pixel 3 - бюджетный и небольшой, который будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 710.

Pixel Stand

Google Pixel 3 поддерживает беспроводную зарядку, и компания выпустит собственную беспроводное зарядное устройство. В сети появились изображения и рендеры Pixel Stand, который представляет собой вертикальный стенд, куда устанавливается телефон для подзарядки.

По данным MySmartPrice, в Pixel Stand является поддержка выходов 9V-2A и 5V-3А, и она может быстро заряжать Pixel 3 и Pixel 3 XL.

  Made by Google: что может показать компания на презентации 9 октября. Фото: vc.ru
Made by Google: что может показать компания на презентации 9 октября. Фото: vc.ru

Вертикальное положение позволит использовать смартфон во время зарядки, а также превратить его в "умный дисплей", который, по замыслу Google, интегрируется в "умный" дом.

Google Home Hub

Этот проект запустили в 2016 году, в 2017 году "умный" дом пополнился Home Mini и Home Max. В 2018 году компания продолжит развивать линейку устройств и представит центральный хаб - Google Home Hub.

Он представляет собой систему голосового управления с экраном - аналог Amazon Echo Show с голосовым помощником Alexa. Пользователи могут задавать вопросы и отдавать команды, например, звонить, заказывать услуги или пищу, и так далее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Google+ решили закрыть

Google Home Hub оформлена в пастельных тонах "Мел" и "Древесный уголь". Это семидюймовый планшет на подставке с полнодиапазонными динамиками и физическими элементами управления - регулировкой громкости и отключением микрофона.

На передней панели планшета - датчики освещенности и настройки цвета, камера отсутствует. Это может быть связано с заботой о конфиденциальности пользователей, а также способом удешевления устройства. Стоимость Google Home Hub - $ 149 (более 4 тыс. грн), что на $ 70 (около 2 тыс. грн) дешевле аналога от Amazon.

Google Pixel Slate

В 2014 году планшет Google Pixel C вышел на базе Android, хотя сначала готовился под Chrome OS, которая оказалась не готова к управлению с помощью тачскрина. Через четыре года Google планирует вернуться на рынок с Pixel Slate - планшет на Chrome OS, который должен выйти осенью 2018 года.

Данные о Pixel Slate противоречивы. Например, рендеры отличаются друг от друга. К презентации все, что можно сказать о дизайне - это тонкий планшет в темно-синем цвете, который выделяется на фоне других устройств Google.

  Made by Google: что может показать компания на презентации 9 октября. Фото: vc.ru
Made by Google: что может показать компания на презентации 9 октября. Фото: vc.ru

Технические характеристики различаются: в бенчмарках обнаружены четыре различные модели Pixel Slate. Младшая модель работала на Intel Celeron 3965Y прошлогоднего семейства процессоров Kaby Lake. Работает на частоте 1,5 Ггц. Вторая модель - на Intel Core m3-8100Y с частотой 3,4 Ггц. Производительность практически в два раза выше, чем на Celeron 3965Y. Третья модель - Intel Core i5-8200Y с частотой 3,9 Ггц. Старшая модель - на Core i7-8500Y с частотой 4,2 Ггц. Все модели, кроме старшей, владели 8 Гб оперативной памяти, в старшей - 16 Гб. Встроенный накопитель отличается: в младших Pixel Slate eMMC-накопитель, а в старших NVMe. Объем памяти неизвестен.

Для Pixel Slate компания выпустит клавиатуру, похожую на аналогичную в линейке Microsoft Surface. Клавиатура используется в качестве чехла, задняя часть может состоять в подставку. Клавиши на клавиатуре закругленные, а сенсорная панель больше, чем на ноутбуке Google Pixelbook.

  Made by Google: что может показать компания на презентации 9 октября. Фото: vc.ru
Made by Google: что может показать компания на презентации 9 октября. Фото: vc.ru

Также Pixel Slate будет поддерживать аутентификацию по отпечатку пальцев, которой раньше не было в Chrome OS.

Стоимость моделей Google Pixel Slate пока неизвестна, предполагается, что базовые планшеты будут стоить примерно столько же, сколько iPad Pro - от $ 449 (более 12 тыс. грн).

  Made by Google: что может показать компания на презентации 9 октября. Фото: vc.ru
Made by Google: что может показать компания на презентации 9 октября. Фото: vc.ru

Google Chromecast

4 октября 2018 сотрудник Best Buy показал фото с набором "Smart TV", в котором находятся Google Home Mini и новый Chromecast третьего поколения.

За несколько дней до этого, 30 сентября 2018, пользователь Reddit случайно купил обновленный Chromecast. В нем изменился дизайн - теперь устройство в матовом черном пластике с логотипом Google, обновился Wi-Fi и может появиться поддержка Bluetooth. Стоимость нового Chromecast может остаться на том же уровне - $ 35 (более 900 грн).

  Made by Google: что может показать компания на презентации 9 октября. Фото: vc.ru
Made by Google: что может показать компания на презентации 9 октября. Фото: vc.ru

Google Pixel Buds 2

Компания планирует показать новую версию беспроводных наушников Pixel Buds. Подробностей нет, но есть предположение, что в новых Buds не будет провода, как в Apple AirPods.

Также Google может показать проводную модель Pixel Buds, которая будет идти в комплекте с новыми смартфонами Pixel 3.

Pixel 3 Ultra

В течение 2018 года в сети появлялись различные слухи о третьем смартфоне в линейке Pixel 3 в безрамочном дизайне без верхнего выреза. Они оказались фейком или замаскированными фотографиями Pixel 2 XL - неизвестно.

  Made by Google: что может показать компания на презентации 9 октября. Фото: vc.ru
Made by Google: что может показать компания на презентации 9 октября. Фото: vc.ru

Google Pixel Watch

Корпорация отказалась выпускать часы в этом году - они требуют доработки. Пока Google сосредоточится на взаимодействии с партнерами.

Презентация Google начнется в 18:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция пройдет на YouTube.

Инкубатор технологий Jigsaw или Google Ideas выпустил новое приложение Intra. Он позволит заходить на сайты, которые заблокированы в определенной стране,

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сегодня Google представляет новые устройства - что покажут». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
октября

Известных украинцев расстреляли в российском лагере

Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация

Че Гевару военным сдал местный художник

Джон Леннон: "Я всегда был фриком"

Самое читаемое
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
14
 Просмотров: 99233
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 52858
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
36
 Просмотров: 43929
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово &quot;Украина&quot;
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово "Украина"
31
 Просмотров: 32598
В Польше нашли засекреченные советские атомные базы
В Польше нашли засекреченные советские атомные базы 2 Просмотров: 18191
Техника
В Украине подорожает бытовая техника
В Украине подорожает бытовая техника Просмотров: 2601
Показали, в каких домах будут жить люди на Марсе
Показали, в каких домах будут жить люди на Марсе
4
 Просмотров: 2961
Весила 340 килограмм - запатентовали микроволновку
Весила 340 килограмм - запатентовали микроволновку
 Просмотров: 306
Воздушным силам ВСУ отремонтировали еще один транспортник Ил-76
Воздушным силам ВСУ отремонтировали еще один транспортник Ил-76 Просмотров: 1566
Ученые открыли екзолуну, которая больше за все, что есть в Солнечной системе
Ученые открыли екзолуну, которая больше за все, что есть в Солнечной системе Просмотров: 3654
Больше всего комментируют
12
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
10
"Готовы на сделку с дьяволом" - в России озвучили планы на Украину
5
Обязаны ли педагоги преподавать на украинском
5
"Миротворец" внес в базу чиновников и депутатов с венгерскими паспортами
4
После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт
Голосов: 518
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua