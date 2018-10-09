Сегодня Google представляет новые устройства - что покажут

9 октября 2018 года корпорация Google проведёт конференцию Made by Google, на которой покажет новые устройства.

Уже точно известно о третьем поколении смартфонов Google Pixel. Gazeta.ua подготовила анонсы Google.

Google Pixel 3 и Google Pixel 3 XL

Ожидаемым продуктом компании называют новые модели смартфонов Google - Pixel 3 и Pixel 3 XL.

Между собой они отличаются размером. Их подтверждения нет, однако на одном из видеороликов записан тест в AnTuTu Bench, где Pixel 3 XL представлен с размером экрана в 6,7 дюйма.

Made by Google: что может показать компания на презентации 9 октября. Фото: vc.ru

Что касается начинки смартфонов, предусматривают наличие флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 845, видеочипа Adreno 630, а также 4 ГБ оперативной памяти. Смартфон оборудуют аккумулятором в 3430 mAh. В отличие от большинства флагманов других производителей, компания решила не размещать по несколько модулей спереди и сзади. Устройство будет иметь фронтальную камеру на 8 Мп и основную на 12,2 Мп.

Сведений о младшем Pixel 3 нет, но возможно изменения будут незначительными. Вероятно, как и в большинстве других компаний, изменения коснутся оперативной памяти и батареи.

За несколько дней до презентации в Японии вышла реклама новых смартфонов. Видеоролик изобилует цветами, намекает на разнообразное цветовое оформление моделей.

Смартфоны будут работать на Android 9 Pie с эксклюзивными программными улучшениями Pixel. Например, с Pixel Tips - помощником, который помогает освоиться с функциями устройства. Также останется технология распознавания сжатия граней смартфона Active Edge.

В канадского оператора Freedom Mobile появилась информация о стоимости устройств. Цены не окончательные и на презентации могут объявить другие: Pixel 3 64 ГБ - $ 770 (более 21 тыс. грн), Pixel 3128 ГБ - $ 870 (более 24 тыс. грн), Pixel 3 XL 64 ГБ - $ 870 (более 24 тыс. грн), Pixel 3 XL 128 ГБ - $ 970 (более 27 тыс. грн).

Google Pixel 3 mini

3 октября 2018 года Google опубликовала в Instagram шутливое изображение четырех смартфонов, один из которых по размеру не превышает брелок для ключей.

Инсайдер Роланд Квандт считает, что Google анонсирует третье устройство из линейки Pixel 3 - бюджетный и небольшой, который будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 710.

Pixel Stand

Google Pixel 3 поддерживает беспроводную зарядку, и компания выпустит собственную беспроводное зарядное устройство. В сети появились изображения и рендеры Pixel Stand, который представляет собой вертикальный стенд, куда устанавливается телефон для подзарядки.

По данным MySmartPrice, в Pixel Stand является поддержка выходов 9V-2A и 5V-3А, и она может быстро заряжать Pixel 3 и Pixel 3 XL.

Made by Google: что может показать компания на презентации 9 октября. Фото: vc.ru

Вертикальное положение позволит использовать смартфон во время зарядки, а также превратить его в "умный дисплей", который, по замыслу Google, интегрируется в "умный" дом.

Google Home Hub

Этот проект запустили в 2016 году, в 2017 году "умный" дом пополнился Home Mini и Home Max. В 2018 году компания продолжит развивать линейку устройств и представит центральный хаб - Google Home Hub.

Он представляет собой систему голосового управления с экраном - аналог Amazon Echo Show с голосовым помощником Alexa. Пользователи могут задавать вопросы и отдавать команды, например, звонить, заказывать услуги или пищу, и так далее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Google+ решили закрыть

Google Home Hub оформлена в пастельных тонах "Мел" и "Древесный уголь". Это семидюймовый планшет на подставке с полнодиапазонными динамиками и физическими элементами управления - регулировкой громкости и отключением микрофона.

На передней панели планшета - датчики освещенности и настройки цвета, камера отсутствует. Это может быть связано с заботой о конфиденциальности пользователей, а также способом удешевления устройства. Стоимость Google Home Hub - $ 149 (более 4 тыс. грн), что на $ 70 (около 2 тыс. грн) дешевле аналога от Amazon.

Google Pixel Slate

В 2014 году планшет Google Pixel C вышел на базе Android, хотя сначала готовился под Chrome OS, которая оказалась не готова к управлению с помощью тачскрина. Через четыре года Google планирует вернуться на рынок с Pixel Slate - планшет на Chrome OS, который должен выйти осенью 2018 года.

Данные о Pixel Slate противоречивы. Например, рендеры отличаются друг от друга. К презентации все, что можно сказать о дизайне - это тонкий планшет в темно-синем цвете, который выделяется на фоне других устройств Google.

Made by Google: что может показать компания на презентации 9 октября. Фото: vc.ru

Технические характеристики различаются: в бенчмарках обнаружены четыре различные модели Pixel Slate. Младшая модель работала на Intel Celeron 3965Y прошлогоднего семейства процессоров Kaby Lake. Работает на частоте 1,5 Ггц. Вторая модель - на Intel Core m3-8100Y с частотой 3,4 Ггц. Производительность практически в два раза выше, чем на Celeron 3965Y. Третья модель - Intel Core i5-8200Y с частотой 3,9 Ггц. Старшая модель - на Core i7-8500Y с частотой 4,2 Ггц. Все модели, кроме старшей, владели 8 Гб оперативной памяти, в старшей - 16 Гб. Встроенный накопитель отличается: в младших Pixel Slate eMMC-накопитель, а в старших NVMe. Объем памяти неизвестен.

Для Pixel Slate компания выпустит клавиатуру, похожую на аналогичную в линейке Microsoft Surface. Клавиатура используется в качестве чехла, задняя часть может состоять в подставку. Клавиши на клавиатуре закругленные, а сенсорная панель больше, чем на ноутбуке Google Pixelbook.

Made by Google: что может показать компания на презентации 9 октября. Фото: vc.ru

Также Pixel Slate будет поддерживать аутентификацию по отпечатку пальцев, которой раньше не было в Chrome OS.

Стоимость моделей Google Pixel Slate пока неизвестна, предполагается, что базовые планшеты будут стоить примерно столько же, сколько iPad Pro - от $ 449 (более 12 тыс. грн).

Made by Google: что может показать компания на презентации 9 октября. Фото: vc.ru

Google Chromecast

4 октября 2018 сотрудник Best Buy показал фото с набором "Smart TV", в котором находятся Google Home Mini и новый Chromecast третьего поколения.

За несколько дней до этого, 30 сентября 2018, пользователь Reddit случайно купил обновленный Chromecast. В нем изменился дизайн - теперь устройство в матовом черном пластике с логотипом Google, обновился Wi-Fi и может появиться поддержка Bluetooth. Стоимость нового Chromecast может остаться на том же уровне - $ 35 (более 900 грн).

Made by Google: что может показать компания на презентации 9 октября. Фото: vc.ru

Google Pixel Buds 2

Компания планирует показать новую версию беспроводных наушников Pixel Buds. Подробностей нет, но есть предположение, что в новых Buds не будет провода, как в Apple AirPods.

Также Google может показать проводную модель Pixel Buds, которая будет идти в комплекте с новыми смартфонами Pixel 3.

Pixel 3 Ultra

В течение 2018 года в сети появлялись различные слухи о третьем смартфоне в линейке Pixel 3 в безрамочном дизайне без верхнего выреза. Они оказались фейком или замаскированными фотографиями Pixel 2 XL - неизвестно.

Made by Google: что может показать компания на презентации 9 октября. Фото: vc.ru

Google Pixel Watch

Корпорация отказалась выпускать часы в этом году - они требуют доработки. Пока Google сосредоточится на взаимодействии с партнерами.

Презентация Google начнется в 18:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция пройдет на YouTube.

Инкубатор технологий Jigsaw или Google Ideas выпустил новое приложение Intra. Он позволит заходить на сайты, которые заблокированы в определенной стране,