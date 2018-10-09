Google+ решили закрыть

Компания Google приняла решение отказаться от развития своей собственной социальной сети Google+ для потребителей. Фото - twitter.com/Aparna10

Компания Google приняла решение отказаться от развития своей собственной социальной сети Google+ для потребителей.

Основными причинами закрытия стала низкая популярность и обнаруженая ошибка уязвимости. Она могла привести к масштабной утечке личных данных пользователей, сообщили в официальном блоге компании.

"Исследование показало наличие значительных сложностей на пути разработки и поддержки Google+ на том уровне, который ожидают потребители. Принимая во внимание эти сложности, а также с учетом низкой активности пользователя версии соцсети, мы приняли решение закрыть свою версию Google+", - говорится в сообщении.

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Доказательств того, что об ошибке знали посторонние или использовали данные чужих профилей, обнаружено не было.

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