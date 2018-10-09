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вторник, 09 октября 2018 07:37

Google+ решили закрыть

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Google+ решили закрыть
Компания Google приняла решение отказаться от развития своей собственной социальной сети Google+ для потребителей. Фото - twitter.com/Aparna10

Компания Google приняла решение отказаться от развития своей собственной социальной сети Google+ для потребителей.

Основными причинами закрытия стала низкая популярность и обнаруженая ошибка уязвимости. Она могла привести к масштабной утечке личных данных пользователей, сообщили в официальном блоге компании.

"Исследование показало наличие значительных сложностей на пути разработки и поддержки Google+ на том уровне, который ожидают потребители. Принимая во внимание эти сложности, а также с учетом низкой активности пользователя версии соцсети, мы приняли решение закрыть свою версию Google+", - говорится в сообщении.

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Доказательств того, что об ошибке знали посторонние или использовали данные чужих профилей, обнаружено не было.

Инкубатор технологий Jigsaw или Google Ideas выпустил новое приложение Intra. Оно позволит заходить на сайты, которые заблокированы в определенной стране.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
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Сейчас вы читаете новость «Google+ решили закрыть». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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