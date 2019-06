Facebook запретил переустановку программ на смартфоны Huawei

Компания Facebook запретила предварительно устанавливать свои приложения на смартфоны производства китайской компании Huawei.

Владельцы смартфонов Huawei все еще смогут устанавливать и пользоваться приложениями Facebook, WhatsApp и Instagram. Также те, кто уже имеет мобильные телефоны этой компании будут получать обновления через Play Store. Однако, на новых телефонах этой организации такое программное обеспечение больше не будут устанавливать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: YouTube массово удаляет видео

Между тем сообщили, что в новых смартфонах Huawei все еще будут предустановленные приложения от Google.

17 мая Министерство торговли США объявило о намерении внести Huawei в "черный список" из-за угрозы национальной безопасности. Компанию обвиняют, в частности, в похищении технологий, шпионаже и продаже американских комплектующих в Иран, вопреки санкциям против этой страны, - сообщили на ukrinform.ua.

4 фирмы приостановили сотрудничество с одной из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций Huawei.

Производители чипов Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. отказались от сотрудничества с Huawei. В списке - и Google.