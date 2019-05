4 компании приостановили сотрудничество с Huawei из-за подозрения в шпионаже

Четыре компании приостановили сотрудничество с Huawei ччерез подозрение в шпионаже. Фото: zdnet.com

4 компании приостановили сотрудничество с одной из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций Huawei.

Производители чипов Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. отказались от сотрудничества с Huawei. В списке нежелающих иметь дело с китайской компанией и Google. Производители микросхем сказали, что не будут поставлять чипы для Huawei и отталкиваются от решения властей США.

Соединенные Штаты обвинили компанию Huawei в содействии Пекину в шпионаже. Поэтому, Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и прекратить поставки полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.

16 мая президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение, чтобы защитить американские компьютерные сети от иностранных врагов. 17 мая администрация президента США занесла Huawei в "черный список", сообщили на сайте epravda.com.ua.

Это решение может ограничить возможности Huawei касательно производства смартфонов для продажи за пределами Китая, поскольку компания потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android.

Компания Google Alphabet Inc. частично приостановила сотрудничество с одной из крупнейших китайских телекоммуникационных компаний Huawei.