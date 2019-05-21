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вторник, 21 мая 2019 10:47

4 компании приостановили сотрудничество с Huawei из-за подозрения в шпионаже

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4 компании приостановили сотрудничество с Huawei из-за подозрения в шпионаже
Четыре компании приостановили сотрудничество с Huawei ччерез подозрение в шпионаже. Фото: zdnet.com

4 компании приостановили сотрудничество с одной из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций Huawei.

Производители чипов Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. отказались от сотрудничества с Huawei. В списке нежелающих иметь дело с китайской компанией и Google. Производители микросхем сказали, что не будут поставлять чипы для Huawei и отталкиваются от решения властей США.

Соединенные Штаты обвинили компанию Huawei в содействии Пекину в шпионаже. Поэтому, Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и прекратить поставки полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.

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16 мая президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение, чтобы защитить американские компьютерные сети от иностранных врагов. 17 мая администрация президента США занесла Huawei в "черный список", сообщили на сайте epravda.com.ua.

Это решение может ограничить возможности Huawei касательно производства смартфонов для продажи за пределами Китая, поскольку компания потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android.

Компания Google Alphabet Inc. частично приостановила сотрудничество с одной из крупнейших китайских телекоммуникационных компаний Huawei.

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