Facebook будут использовать меньше - анонсировали нововведения

 
Ексклюзивы
1/5
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Просмотров: 279
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
Просмотров: 990
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 5652
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 2133
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 351
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
2 Просмотров: 5346
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 6174
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
4 Просмотров: 1575
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6435
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10602
Фото
Все фото
14
4
31
3
29
Представили летающий автомобиль
Представили летающий автомобиль
Мужчине у которого от солнца &quot;плавится&quot; кожа, изготовили маску-копию лица
Мужчине у которого от солнца "плавится" кожа, изготовили маску-копию лица
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
На небоскребе создали искусственный 108-метровый водопад
На небоскребе создали искусственный 108-метровый водопад
Большой багажник и полно электроники - на что в действительности способен Nissan X-Trail
Большой багажник и полно электроники - на что в действительности способен Nissan X-Trail
Видео
Все видео
Украинская армия получила модернизированные истребители
Украинская армия получила модернизированные истребители
Вид на миллион долларов - протестовали туристический космолет
Вид на миллион долларов - протестовали туристический космолет
SpaceX успешно запустила Falcon 9
SpaceX успешно запустила Falcon 9
У Samsung посмеялись над iPhone X
У Samsung посмеялись над iPhone X
Украинская разработка покоряет мир
Украинская разработка покоряет мир
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1602
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3375
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 684
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4977
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1116
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 1089
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
среда, 01 августа 2018 19:10

Facebook будут использовать меньше - анонсировали нововведения

  Комментировать
Facebook будут использовать меньше - анонсировали нововведения
Facebook и Instagram ограничивать время пользования собственными приложениями. Фото: Facebook

Facebook и Instagram будут ограничивать время пользования собственными приложениями.

Для мобильных приложений соцсетей выпустили новый инструмент, передает BBC.

Теперь пользователи смогут видеть сколько времени они прокручивают страницу в социальных сетях, устанавливать напоминания, когда достигли выделенное для Facebook время и отключать уведомления на определенный период.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Акции Facebook обвалились почти на четверть

Объявления о запуске нового инструмента сделали после опасений чрезмерного пользования социальными сетями, которое может негативно влиять на психическое здоровье людей. Когда во время эксперимента со студентами из Мичиганского университета в Соединенных Штатах, кому было предложено прокручивать свою страницу Facebook в течение 10 минут. В результате они чувствовали себя "хуже" в конце дня, чем те, кому было разрешено общаться с друзьями и делать посты в социальной сети.

В Facebook тестируют рекламу с применением технологий дополненной реальности. Новый формат позволяет читателям взаимодействовать с товаром и даже примерить его. Первым новинку протестировал бренд MichaelKors, который предложил пользователям примерить новые модели солнечных очков, Nike предложила читателям посмотреть на новую модель кроссовок, а автомобили KIA выпустили рекламу модели Stinger GT.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Facebook будут использовать меньше - анонсировали нововведения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Впервые снесли памятник Ленину

Обнаружили первое упоминание о запорожских казаках

Первооткрывателя нового континента заковали в кандалы

Сектантов вывели из города голыми

Языковой закон освободил от украинизации чиновников из России

Поражение партизан подняло боевой дух Красной армии

Самое читаемое
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
9
 Просмотров: 150555
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
11
 Просмотров: 87967
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
31
 Просмотров: 56976
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
9
 Просмотров: 28721
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
8
 Просмотров: 27095
Больше всего комментируют
49
Засуха в Крыму уничтожил 10 тыс гектаров посевов
10
Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
7
Порошенко дал срочное задание по России
6
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата"
4
"Сделаем из Крыма остров" - военный рассказал о наступление русских
Голосов: 3324
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua