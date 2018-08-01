Facebook будут использовать меньше - анонсировали нововведения

Facebook и Instagram ограничивать время пользования собственными приложениями. Фото: Facebook

Facebook и Instagram будут ограничивать время пользования собственными приложениями.

Для мобильных приложений соцсетей выпустили новый инструмент, передает BBC.

Теперь пользователи смогут видеть сколько времени они прокручивают страницу в социальных сетях, устанавливать напоминания, когда достигли выделенное для Facebook время и отключать уведомления на определенный период.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Акции Facebook обвалились почти на четверть

Объявления о запуске нового инструмента сделали после опасений чрезмерного пользования социальными сетями, которое может негативно влиять на психическое здоровье людей. Когда во время эксперимента со студентами из Мичиганского университета в Соединенных Штатах, кому было предложено прокручивать свою страницу Facebook в течение 10 минут. В результате они чувствовали себя "хуже" в конце дня, чем те, кому было разрешено общаться с друзьями и делать посты в социальной сети.

В Facebook тестируют рекламу с применением технологий дополненной реальности. Новый формат позволяет читателям взаимодействовать с товаром и даже примерить его. Первым новинку протестировал бренд MichaelKors, который предложил пользователям примерить новые модели солнечных очков, Nike предложила читателям посмотреть на новую модель кроссовок, а автомобили KIA выпустили рекламу модели Stinger GT.