Эксперт рассказал, какой тип велосипеда следует выбирать

Автор: Веломагазин Cycles Различные типы велосипедов

Наибольшее удовольствие от езды приносит правильно выбранный велосипед, считают специалисты. Они советуют выбирать двухколесное средство передвижения в зависимости от условий использования, физической подготовки человека, и условий эксплуатации. Цена зависит от качества материалов и производителя. Также важно определиться с типом велосипеда. Они бывают такие - шоссейные, горные и дорожные.

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- Шоссейный тип велосипеда предназначен для езды на длинных дистанциях. Кроме этого, он более легкий и компактный, чем например горный велосипед, - говорит продавец и знаток велотоваров Павел Грундас. - Однако, из-за своих динамических характеристик, спортивную посадку, которая и обуславливает к быстрой езде, тонких колес и жесткую раму шосеры есть совсем неудобными на плохих дорогах. Такой тип велосипеда требует от велосипедиста соответствующих навыков в управлении.

Автор: Veloman Extreme Шоссейный велосипед

Какие велосипеды лучше выбирать для поездок в селе или на даче?

- Лучше подойдет недорогой дорожный велосипед. Его цена начинается от 3 тысяч гривен. Через стальную раму такие велосипеды не самые легкие - 16-18 кг. Как результат, на них сложно преодолевать большие расстояния. Однако они имеют довольно комфортную, обычно прямую и высокую посадку. Такое ее расположение в сочетании с широким седлом помогает разгрузить руки велосипедиста и позволяет сидеть прямо. Это уменьшает нагрузку на спину.

За счет гладких шин, которыми оснащают дорожные велосипеды, они хорошо и мягко катят, плавно разгоняются. Обычно они имеют колеса диаметром 28-29 дюймов. В таких велосипедов есть одна, реже три передачи. Чтобы затормозить на них, нужно крутить педали назад.

Автор: CityBikes Дорожный велосипед

Какие дополнительные преимущества имеют дорожные велосипеды?

- Их всегда оснащают хозяйственными аксессуарами, которых часто не хватает в других моделях. Это корзина, звонок, багажник, подножка и защита от цепи. Кстати, багажник стоит брать стальной. Он прочный и лучше выдерживает тяжелые грузы. Среди производителей дорожных велосипедов есть всем знакомая "Украина", Ардис, белорусский Минск и тому подобное.

Какой тип велосипеда лучше выбирать для прогулок по городу?

- Горный. Этот тип является самым популярным в нашей стране и подойдет он как для женщин, так и для мужчин. Первое, на что нужно обращать внимание при выборе велосипеда - рама. Она является сердцем любого велосипеда. Качество и цена зависят от материала. Если человек выбирает качественный, однако бюджетный вариант, тогда ему стоит брать алюминиевую раму.

Лучше и легче, однако значительно дороже будет рама из карбона. Стоит она около 12 тысяч гривен и получается почти как целый велосипед.

Раму нужно подбирать в соответствии с ростом человека. Для комфортной езды нужен амортизатор. Он сглаживает неровности, но и тормозит разгон велосипеда. Однако, если ездить только по велодорожкам или просто ровной дороге, тогда его покупка является не обязательно.

Автор: Veloman Extreme Горный велосипед

Что делать, если велосипедист ездит по дороге и часто попадает в пробки?

Ему требуется небольшой руль. Однако, чем он шире тем велосипед становится более маневренным. Лучше выбирать руль из сплава алюминия "6061". По прочности он ничем не поступает карбону, но стоит значительно дешевле. Также для города подходят колеса на сликовой резине, то есть, полностью гладкие. Если она будет "зубастая", нужно будет чаще крутить педали и тогда человек будет быстрее уставать.

При выборе шин, нужно обращать внимание на их диаметр. Чем он больше, тем легче крути педали и велосипед лучше амортизирует. Дополнительно нужны покрышки. В дорогих экземпляров есть дополнительный металлический ободок. Он помогает накачанным покрышкам не выступать с обеих сторон, тем самым защищает их.

Автор: vedomosti.ru Руль велосипеда

На что нужно обращать внимание при выборе других частей велосипеда?

Есть одно простое правило при выборе седла для любого пола: чем оно толще, тем лучше. Не обойдется велосипед и без подседельного штыря. Именно он регулирует высоту вашего седла. Лучше выбирать амортизирующий, для лучшего комфорта. Педали подойдут самые простые, пластиковые. Перекиды: чем меньше задняя лапка, тем цепь меньше бьется о раму и не царапая велосипед. Обычно покупают шатуны с соотношением передних и задних звезд 3:7, то есть на 21 передачу. Выбирать их нужно по принципу: маленькие передние звездочки и большие задние. В таком случае педали будет просто крутить.

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Сегодня их можно заменить планетарной втулкой, расположенной между колесами. Вынос, который регулирует посадку на велосипеде стоит брать также алюминиевый. Тормоза нужно выбирать гидравлические. Особенно они будут удачным выбором для женщин, через легкость в нажатии. Цепь лучше выбирать с замком. В случае неисправности его значительно проще снять.

Автор: ua-vestnik.com Запчасти для велосипеда

Как правильно выбрать размер рамы?

- Чтобы подобрать размер рамы для любого велосипеда нужно обращать внимание на дюймы, условные размеры - XS, S и т.д. и сантиметры. Для детей ростом 135-160 сантиметров подойдет рама XS - 14 или 15 дюймов. Для подростков и женщин ростом 160 сантиметров вписывается рама S - 16 дюймов. А до 175 сантиметров - 17 дюймов.

Самым популярным размером рамы является М - 18 или 19 дюймов. Она подходит для людей высотой 170-185 сантиметров. На 180-195 сантиметров годится L - 20 или 21 дюйм. Для людей рост которых 190-200 сантиметров понадобится рама XL - 22 или 23 дюймы. Очень высоким велосипедистам от двух метров подойдет размер XXL - 24 дюйма.

1 сентября 2019 в Киеве проведут традиционный веломарафон для всех желающих, женщин и мужчин, с дистанцией 100 км "Киевская сотка". Впервые его провели в Киеве 7 сентября 2014 года. В пилотном веломарафоне приняло участие более 700 участников.