Кличко приехал на инаугурацию на велосипеде

Мэр Киева Виталий Кличко приехал на инавругацию президента Украины Владимира Зеленского на велосипеде.
Видео Кличко опубликовал в Twitter.
Доїхав на інавгурацію 🙂 Велосипед сьогодні - найзручніший транспорт! pic.twitter.com/3nc8UG57Tx— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 20 травня 2019 р.
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Во втором туре выборов президента за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей. За Петра Порошенко - 24,45%.
Окончательные результаты выборов Центральная избирательная комиссия объявила 30 апреля.
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