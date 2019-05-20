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понедельник, 20 мая 2019 10:14

Кличко приехал на инаугурацию на велосипеде

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Мэр Киева Виталий Кличко приехал на инавругацию президента Украины Владимира Зеленского на велосипеде.

Автор: УНІАН
  Мэр Киева катается на велосипеде.
Мэр Киева катается на велосипеде.

Видео Кличко опубликовал в Twitter.

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Во втором туре выборов президента за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей. За Петра Порошенко - 24,45%.

Окончательные результаты выборов Центральная избирательная комиссия объявила 30 апреля.

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20
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