Кличко приехал на инаугурацию на велосипеде

Больше всего комментируют

Больше всего комментируют

Во втором туре выборов президента за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей. За Петра Порошенко - 24,45%.

Мэр Киева Виталий Кличко приехал на инавругацию президента Украины Владимира Зеленского на велосипеде.

Кличко приїхав на інавгурацію на велосипеді

Авторизация

Если вы новый читатель, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Также, вы можете войти по своим аккаунтом в соцсетях: