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пятница, 17 мая 2019 03:28

Как велосипед влияет на здоровье мужчины

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Как велосипед влияет на здоровье мужчины
Фото: из открытых источников

В велосипедистов проблем с потенцией самом деле меньше, чем у людей, которые занимаются другим видом спорта.

В исследовании Университета Калифорнии - Сан-Франциско приняли участие почти 4000 участников их разделили в 3 группы: велосипедисты, бегуны и пловцы. Это были не профессиональные спортсмены, а просто люди, которые регулярно занимаются спортом. Группы были однородными по возрасту, индексу массы тела и сопутствующих заболеваний. Все мужчины были опрошены на предмет наличия проблем с мочеиспусканием, с потенцией и признаков хронического простатита.

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Оказалось, что у велосипедистов проблем с потенцией самом деле меньше, чем у людей, занимающихся другим видом спорта. Проблемы с мочеиспусканием или хронический простатит у велосипедистов не чаще, чем у других мужчин.

Но любителей велосипедов может беспокоить онемение промежности (риск в 10.6 раз выше) и риск развития стриктур уретры (сужение просвета мочеиспускательного канала) в 2.5 раза чаще из-за травм при падении. Онемение промежности можно снизить, если стоять на педалях более 20% времени поездки и поднять руль выше, чем седло, или хотя бы поставить ручки руля в уровень с уровнем сиденьем.

Вывод: велосипеды - не только не вредны, но могут быть даже полезны для мужского здоровья.

Мужчины утром более активны, чем женщины. Это показал эксперимент, проведенный международной командой ученых из Великобритании, США и Сингапура.

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