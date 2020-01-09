"Далеко не лучший" - эксперт рассказал об украинском авиапарке

Наиболее аварийными для самолетов является взлет, посадка и рулижка на земле Фото: Avianews

8 января после вылета из иранского аэропорта Тегерана разбился украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". На его борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

За несколько часов до катастрофы иранские военные обстреляли две военные базы США на территории Ирака. Таким образом, сначала предположили, что самолет могли случайно сбить ракетой. Однако причиной катастрофы был двигатель, который загорелся в воздухе.

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"В авиационных техников есть поговорка: "Если не сядет самолет, то сяду". Сейчас воздушное соединение является самым безопасным среди всех видов транспорта. Правила авиационной безопасности писались с 1919 года, и придерживаются их очень строго и педантично, потому что во время полета не остановишься и не сойдешь на обочину для ремонта. А наибольший риск попасть в аварию ожидает автомобилистов, - говорит ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко. - Boeing 737 является сейчас одним из самых надежных самолетов в мире. Сейчас их летает более девяти тыс. единиц. Это делает Boeing 737 наиболее распространенным воздушным судном. Его и его самого большого соперника "Эрбас-320" можно сравнить с междугородними автобусами. Boeing-737 Next Generation - последняя, ​​самая современная модель. Ее производство началось в 1998 году. К нам самолет попал 20 июня 2016 прямо с завода Боинга в Сиэтле. Командир экипажа погибшего в Тегеране Boeing 737 авиакомпании МАУ имел 11,6 тыс. часов общего налета, второй пилот - 7,6 тыс. часов собственно на 737-м. Оба - одни из опытнейших пилотов МАУ".

В Иране после проверки черного ящика идентифицировали голос пилота украинской Boeing 737, разбившегося в Тегеране. Как выяснилось, от начала полета пилот не имел связи с башней и диспетчером. Также известно, что экипаж не объявил состояние тревоги.

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"Несмотря на то, что многие украинские компании получили новейшие самолеты, наш авиапарк далеко не лучший. Большинство компаний продолжает использовать машины старше 20 лет - например, старыми американскими McDonnell Douglas. "Не отстают" и соседи - так, белорусская "Белавиа" до сих пор летает на "коротких" почти первых серий, которые были наиболее аварийными. Самолеты отечественного производства, например, Ан-24 или Ан-26, изготавливали еще в 80-х годах. Но они созданы и построены в Украине, обеспечены запчастями и квалифицированным ремонтом на отечественных предприятиях, поэтому больших проблем с ними нет, - добавляет авиационный эксперт. - Наиболее аварийными для самолетов является взлет, посадка и, как ни странно, рулижка на земле - то есть передвижения собственно по территории аэропорта. В крупных аэропортах с напряженным трафиком достаточно много случаев, когда самолет съезжает с полосы или происходит столкновение с другим воздушным судном".

Из-за катастрофы самолета Boeing 737 президент Украины Владимир Зеленский прервал свою поездку в Оман и вернулся в Киев. Он поручил при Совете национальной безопасности и обороны Украины создать оперативный штаб и открыть уголовное производство по катастрофе.