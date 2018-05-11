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суббота, 12 мая 2018 08:50

Boston Dynamics научили робота Atlas бегать

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Автор: кадр з відео
  Роботу также удалось перепрыгнуть случайное полено
Роботу также удалось перепрыгнуть случайное полено

Американская инженерная компания Boston Dynamics научила своего робота Atlas бегать похожим на людей способом.

Соответствующее видео компания опубликовала на канале в YouTube.

Роботу также удалось перепрыгнуть случайное полено, лежавшее на его пути.

Разрабатывают робота с 2013-го года. Перед этим Atlas научился делать сальто, двигаться по пересеченной местности и использовать "руки", чтобы переносить груз.

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