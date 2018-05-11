Boston Dynamics научили робота Atlas бегать

Автор: кадр з відео Роботу также удалось перепрыгнуть случайное полено

Американская инженерная компания Boston Dynamics научила своего робота Atlas бегать похожим на людей способом.

Соответствующее видео компания опубликовала на канале в YouTube.

Роботу также удалось перепрыгнуть случайное полено, лежавшее на его пути.

Разрабатывают робота с 2013-го года. Перед этим Atlas научился делать сальто, двигаться по пересеченной местности и использовать "руки", чтобы переносить груз.

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