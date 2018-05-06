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воскресенье, 06 мая 2018 05:55

SpaceX сообщила об успешном приземлении корабля Dragon

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SpaceX сообщила об успешном приземлении корабля Dragon
Корабль SpaceX удачно приземлился. Фото: РИА Новости

Первый частный космический грузовик Dragon успешно приземлился в Тихом океане после миссии к Международной космической станции.

"Успешная посадка ​Dragon подтверждена, завершена третья миссия SpaceX по снабжению МКС кораблем, доказавшим свою надежность в полетах", - сообщила американская космическая компания SpaceX в своем Twitter.

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Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая должна вывести на орбиту аппарат NASA для поиска потенциально пригодных для жизни планет.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

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