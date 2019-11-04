Apple отключает интернет в старых телефонах

Без обновления перестанут работать AppStore. Фото: product-test.

У владельцев старой техники Apple могут возникнуть проблемы с подключением к интернету, если они не обновят программное обеспечение.

Отключение от интернета произойдет на гаджетах, которые были выпущены до 2012 года, сообщает компания Apple.

Без обновления перестанут работать AppStore, iCloud, электронная почта и поиск сайтов.

Проблемы возникнут у владельцев телефонов iPhone5, iPhone4 и планшетов iPad mini, iPad 2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Apple создала "умное" кольцо

Корпорация Apple увеличит производство телефонов новой линейки iPhone 11 на 10% или 8 млн штук. Такое решение в Apple приняли из-за высокого спроса на новые айфоны, поступившие в продажу во второй половине сентября, сообщает Nikkei. Покупателей интересуют, прежде всего, iPhone 11 и iPhone 11 Pro.