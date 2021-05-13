"Заряжали" воду у телевизора, потому что не научили думать - главные мифы об образовании в СССР

Очень часто в Украине можно услышать, что образование в Советском Союзе было едва ли не лучшим в мире. За него не стоило платить деньги, дети учились с удовольствием, а учителя имели престижную профессию и жили достойно.

С такими утверждениями не согласился белорусский блогер Максим Мирович. В своем блоге перечислил основные мифы об образовании в СССР.

Автор: mirovich.media Развенчали мифы об идеальной образование СССР

Советское образование было бесплатным

У государства нет собственных денег, есть только деньги граждан, которые их заработали и отдали налогами. Советский человек тем и отличалась от гражданина развитых стран, что никогда толком не знал, сколько и за что платит. А налоги были колоссальными и в отдельные этапы существования советского государства доходили до 80-90 коп. с каждого заработанного рубля. То есть, в чистом виде рабочий Иванов должен был получить 1000 руб., которых ему хватило бы и на оплату ипотеки, хорошей школы для детей, медицинской страховки и еще оставалось бы. Но вместо этого ему на руки давали 120 руб. и выдумку о чем-то "бесплатном".

Автор: mirovich.media Развенчали мифы об идеальной образование СССР

Кроме этого - советское образование в сталинские годы было платным еще и в прямом смысле. С 1940 по 1956 год взималась большая плата за обучение в восьмом, девятом и десятом классах и во всех высших учебных заведениях.

Система образования СССР была лучшей в мире

Миф о лучшей в мире советской школе состоит из двух частей - об образовании и социальном воспитании.

Автор: mirovich.media Развенчали мифы об идеальной образование СССР

Относительно системы образования, то почему-то часто говорили, что советскую школьную программу позаимствовали у лучших гимназиях Российской Империи. С начале 1930 годов старую систему образования полностью уничтожили. Убрали предметы, которые учили мыслить: античную философию, настоящую всемирную историю, риторику, логику. Зато появились марксистские науки вроде марксизма-ленинизма или политэкономии. Многих старых преподавателей гимназий посадили в лагеря или уволили. Учительствовали люди, которые были типичными носителями двойной советской морали - в школах рассказывали детям о идеальносте коммунизма, а сами жили иначе.

Автор: mirovich.media Развенчали мифы об идеальной образование СССР

Что касается советской школы как учреждения, то это было невольное место, полное муштры и почти военной субординации. Учителя и завучи владели почти абсолютными правами - а дети могли только подчиняться.

Учителя жили достойно

Учителя в позднем СССР получали около 120 руб. зарплаты, что было совсем немного. Не голодали, но на мебель деньги приходилось собирать если не несколько лет, то несколько месяцев. Об отдыхе за рубежом речи вообще не шло.

Автор: mirovich.media Развенчали мифы об идеальной образование СССР

Кроме того, советский учитель не имел никакой академической свободы, а был рабом директора и завуча. Имел постоянно писать какие-то отчеты и ходить на бесконечные педсоветы.

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Советское образование было качественным

Людей учили простым техническим навыкам, которые позволяли выполнять производственные операции различной степени сложности, готовили "винтики в систему", но не учили критически мыслить.

Автор: mirovich.media Развенчали мифы об идеальной образование СССР

"Недостатки образовательной системы проявились в 1990 года, как только советский человек столкнулась с чем-то, что не соответствовало советской действительности. Все начали "заряжать" банки с водой у телевизора, потому что высчитывать логарифмы научили, а общекультурный уровень, кругозор и мышление оставались совковыми", - отметил Мирович.

Мелкие бытовые кражи во времена СССР были обычным делом. Они настолько стали привычными, что даже не считались преступлением. Миф о доверительных отношениях между людьми не оправдан, ведь наживались они друг на друге, пишет в своем блоге журналист Максим Мирович. Он изложил уникальную подборку фотографий, которые показывают истинную картину жизни в Советском Союзе.