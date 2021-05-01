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суббота, 01 мая 2021 18:48

Как в СССР процветали бытовые кражи - яркие фото
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Мелкие бытовые кражи во времена СССР были обычным делом. Они настолько стали привычными, что даже не считались преступлением.

Миф о доверительных отношения между людьми не оправдан, ведь наживались они друг на друге, пишет в своем блоге журналист Максим Мирович.

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"Почему так происходило? Во-первых, от общей бедности, ровно размазанной по всем слоям общества. Во-вторых - из-за общего дефицита необходимых товаров и услуг. Прокладки для сантехники всегда были у "своего" слесаря ​​(которые тот украл где-то на складе) нужные запчасти для автомобиля (которых не было в автомагазинах) чудом находились у "своего" автомеханика. Можно сказать, что такая "низовая коррупция" практически неизбежна в бедных странах, при этом внутри самого общества она не считается чем-то неприличным - люди просто выживают как умеют", - объясняет Мирович.

Что именно и как воровали в СССР, подробно рассказываем в галерее.

Серьезные кражи в СССР не были нормой. Однако на бытовом уровне мелочные случаи не считались преступлением. Например, обвесить в магазине или изменить состав блюд в заведениях общественного питания, принести с завода несколько подшипников, слить 20 литров соляры на автобазе - было обычным делом.
Фото: mirovich.media
В заведениях общественного питания поймать вора было нелегко, ведь свое дело он делал мастерски. Сметану могли мешать с кефиром, а кефир с молоком, остальное - забирали себе. Чтобы молоко не портилось, в него добавляли пищевую соду. Супы и борщ варили без мяса, добавляя в блюдо комбижир. Чтобы воровать чай, в столовых его варили из коричневого сахара, который вместе с водой оставляли на ночь кипеть, чтобы проявился характерный для напитка цвет.
В продуктовых магазинах схема была похожей. Качественные продукты продавали знакомым из-под прилавка немного дороже реальной стоимости, разницу забирали себе. На базарах людей, как правило, обвешивали.
В магазинах промышленных товаров дефицитные вещи также продавали потихоньку за большую стоимость. Ревизоры, проверяли магазины, брали взятки и закрывали глаза на мелкие нарушения. В коррупционных сетях были сотни участников. Сегодня эти люди хотят назад - в СССР.
На заводах и строительстве брали все, что "плохо лежало". Комплекты инструментов, плашки для нарезания резьбы, стекло, цемент, даже кирпич - все это "добро" хранили на балконах. Проносили украденное через проходную или бросали за забор. Эти вещи потом продавали или обменивали на другие продукты и товары.

"В общем, как видите," честные советские граждане" были не такими уж честными - в СССР было достаточно массовое бытовое воровство, которым были пронизаны все слои общества. Можно ли обвинять в этом русских людей? И да, и нет - немалую долю ответственности я бы положил на саму совковую систему, которая тотальной нищетой и дефицитом заставляла людей как-то выживать и крутиться", - отмечает журналист.

Главный секретный ингредиент советского сгущенного с сахаром молока - это технология производства. Ее разработали в США. Оборудование, на котором его изготавливали, также позаимствовали в Штатах.

Уваренное с сахаром молоко готовили еще в VI веке в Персии. Поэтому первенство в приготовлении этого лакомства не принадлежит СССР.

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