Как в СССР процветали бытовые кражи - яркие фото

Мелкие бытовые кражи во времена СССР были обычным делом. Они настолько стали привычными, что даже не считались преступлением.

Миф о доверительных отношения между людьми не оправдан, ведь наживались они друг на друге, пишет в своем блоге журналист Максим Мирович.

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"Почему так происходило? Во-первых, от общей бедности, ровно размазанной по всем слоям общества. Во-вторых - из-за общего дефицита необходимых товаров и услуг. Прокладки для сантехники всегда были у "своего" слесаря ​​(которые тот украл где-то на складе) нужные запчасти для автомобиля (которых не было в автомагазинах) чудом находились у "своего" автомеханика. Можно сказать, что такая "низовая коррупция" практически неизбежна в бедных странах, при этом внутри самого общества она не считается чем-то неприличным - люди просто выживают как умеют", - объясняет Мирович.

Что именно и как воровали в СССР, подробно рассказываем в галерее.

Фото: mirovich.media

"В общем, как видите," честные советские граждане" были не такими уж честными - в СССР было достаточно массовое бытовое воровство, которым были пронизаны все слои общества. Можно ли обвинять в этом русских людей? И да, и нет - немалую долю ответственности я бы положил на саму совковую систему, которая тотальной нищетой и дефицитом заставляла людей как-то выживать и крутиться", - отмечает журналист.

Главный секретный ингредиент советского сгущенного с сахаром молока - это технология производства. Ее разработали в США. Оборудование, на котором его изготавливали, также позаимствовали в Штатах. Уваренное с сахаром молоко готовили еще в VI веке в Персии. Поэтому первенство в приготовлении этого лакомства не принадлежит СССР.