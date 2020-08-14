Запатентовали зубоврачебное кресло

Фото: Andrea Piacquadio from Pexels 15 августа 1848 американец Уолдо Хенчетт из города Сиракьюс запатентовал зубоврачебное кресло.

Изобретено оно было не за одну ночь и тем более не одним человеком. До недавнего времени никаких специальных кресел для стоматологических процедур вообще не было. В течение многих веков схема лечения была больше похожа на пытки: пациент располагался на полу, врач зажимал голову коленями, чтобы тот не дергался и клещами или сверлом "лечил" зубы.

Только в ХVI веке итальянец Джованни Платеарио решил прекратить страдания людей. Он начал пользоваться креслом с невысокой спинкой, это обеспечивало врачу относительно удобный доступ к челюсти.

15 августа 1848 американец Уолдо Хенчетт из города Сиракьюс запатентовал зубоврачебное кресло. В истории эта дата стала важной, но промежуточной. Да, появилась существенная деталь – подголовник. Однако, проблема регулирования высоты и наклона сиденья осталась актуальной.

Целая плеяда изобретательных американцев приняла участие в дальнейшем совершенствовании. И во всех этих новинках за основу бралась обычная бытовая мебель, которую изготавливали из дерева. На самом деле, это было обычное парикмахерское кресло, приспособленное под нужды дантистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маричка Падалко рассказала, кто выбил ей зуб и поблагодарила за поддержку

Лишь в 1867 году американец Уильям Моррисон привнес в дизайн немного индустриального шика и сделал металлическое кресло с подставкой для ног. Его настраивали с помощью ручного домкрата.

Через год в 1877 братья Джонсоны сделали колоссальный вклад в дальнейшее совершенствование кресла. Мужчины оборудовали его гидравлическим насосом, который качали ногой.

Сейчас зубоврачебное кресло неотъемлемая часть любого стоматологического кабинета. Оно оборудованное откидным подлокотником, двухсложным пневматическим подголовником, сидение поднимается, опускается и имеет множество других функций. В целом все сделано для того, чтобы пациент чувствовал себя комфортно.

Врач из Нью-Йорка Чарльз Грэм 9 марта 1822 запатентовал изготовление зубных протезов. Это произвело настоящую революцию в сфере стоматологии.