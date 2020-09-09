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четверг, 10 сентября 2020 02:28

Забавные фото собак, которые не удержались и попробовали "запретный плод"
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Когда спрашивают кто съел последний кусочек лакомства, а ты уверенно притворяешься, что даже не догадываешься.
Фото: Image credits: Kelly & Keira
Когда спрашивают кто съел последний кусочек лакомства, а ты уверенно притворяешься, что даже не догадываешься.
Когда спрашивают кто съел последний кусочек лакомства, а ты уверенно притворяешься, что даже не догадываешься.
Когда спрашивают кто съел последний кусочек лакомства, а ты уверенно притворяешься, что даже не догадываешься.
Когда спрашивают кто съел последний кусочек лакомства, а ты уверенно притворяешься, что даже не догадываешься.

Бордер-колли, по кличке Келли, и австралийская овчарка Кеира из Тайваня недавно поселились на ферме. Вместе с двумя другими бордер-колли они пытались помочь хозяину собрать "фрукты дракона" - питахаю, но соблазн, была слишком велик. Щенков поймали на горячем - с красной мордой.

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Вместо того, чтобы дисциплинировать собак, владелец вооружился камерой и зафиксировал забавный момент. И не зря, фото оценили тысячи интернет-пользователей со всего мира.

Витилиго - редкое заболевание, которое проявляется в снижении меланина на отдельных участках кожи человека. К удивлению многих, эта болезнь поражает и животных.

boredpanda.com
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