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вторник, 29 октября 2019 01:55

"Вовремя сжатый кулак" расскажет о вашем характере

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Мы редко обращаем внимание на то, как мы сжимаем кулаки, а ведь эта простая деталь может многое рассказать о типе нашей личности.

Чтобы узнать к какому типу личности вы относитесь, сожмите кулак и обратите внимание на то, как ложатся ваши пальцы.

 

Большой палец внутри кулака

 

Как другие видят вас:

Если вы сжимаете кулак таким образом, то внешне вы творческая и эмоциональная личность. Вы остроумны и тянетесь к красоте и искусству в жизни. Однако вы можете быть чувствительны и склонны много беспокоиться. Вы умны и авантюрны.

Какой вы на самом деле:

Ваша чувствительная натура означает, что вы скорее промолчите, чем заденете чьи-то чувства. Вы также предпочитаете оставаться в зоне комфорта. Вы общительны, но вам нужна свобода и пространство чтобы стремиться к своей мечте.

В отношениях вы не любите драматизма, предпочитая обстановку расслабленности и комфорта, и вы готовы прощать.

Большой палец находится перед пальцами

 

Как другие видят вас:

Внешне вы очаровательны и общительны. Вы умеете заводить друзей. Вы трудолюбивы, целеустремленны и обладаете качествами лидера.

Какой вы на самом деле:

Внутреннее, однако, вы более чувствительны и боитесь, что вам причинят боль. У вас высокие ожидания, хотя вы всегда опасаетесь, что они не оправдаются.

В отношениях вы склонны чрезмерно анализировать. Вам часто нужно поощрение и поддержка и вы ищите человека, который смог бы вас понять. Однако вы боитесь впустить другого человека и ведете себя холодно.

Большой палец рядом с кулаком

 

Как другие видят вас:

Вы обладаете богатым воображением, любопытны и полны энтузиазма, хотя иногда не уверены в себе. У вас прекрасное чувство юмора и вы можете быть нетерпеливы.

Вы обладаете сильной интуицией и нередко используете ее, чтобы помочь другим людям.

Какой вы на самом деле:

Внутренне вы нуждаетесь в чувстве защищенности и хотели бы, чтобы другие воспринимали вас более серьезно. Это означает, что порой вы бываете слишком любезным, и другие могут этим пользоваться.

В отношениях вы застенчивы и подавляете свои чувства. Вы не эгоистичны, но вам нужно, чтобы с вами хорошо обращались.

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Древнеримский врач Гален связывал типы темперамента с телесными жидкостями и в зависимости от этого разделял их на: сангвиник (горячий и влажный), холерик (горячий и сухой), меланхолик (холодный и сухой), флегматик (холодный и влажный).

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