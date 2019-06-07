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воскресенье, 09 июня 2019 03:31

Вместо домашнего любимца: мухоловка Дионея поможет избавиться от комаров
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Дионея, или Dionaea muscipula - настоящее название Венериной мухоловки. Она считается королевой среди всех растений-хищников. Листья ее - чашеобразное, покрыто специальными ворсинками. Они выполняют роль сенсоров.
Фото: Анна-Лилия КОКОРА
Если на листья садится насекомое - оно закрывается. Выглядит это очень эффектно, в том числе и потому, что у растений нет мышечной ткани.
Уход за Дионеей очень прост. Растет она на болотах, поэтому для нее подойдет торфяной субстрат. Горшок стоит брать стеклянный или пластиковый. Также мухоловку можно поселить в флорариум.
Чтобы растение хорошо росло - ему нужен яркий солнечный свет и постоянная влага. Для этого в поддон, или флорариум наливают фильтрованную или дистиллированную воду.
В летнюю жару, мухоловка прекрасно спасает от комаров. Она привлекает их своим запахом, а потом съедает. Поэтому растение не только красивое, но и полезное.

Дионея, или Dionaea muscipula - настоящее название Венериной мухоловки.

Она считается королевой среди всех растений-хищников. Листья ее - чашеобразное, покрыто специальными ворсинками. Они выполняют роль сенсоров.

Если на листья садится насекомое - оно закрывается. Выглядит это очень эффектно, в том числе и потому, что у растений нет мышечной ткани.

После того как Дионея добыла себе пищу начинается процесс пищеварения. Он длится 3-4 дня, после чего растение открывает лепесток. В нем от насекомого остается только хитин.

Один листок может закрываться 3-4 раза. Потом - умирает. Поэтому не стоит засовывать в нее пальцы и другие предметы.

После того, как растение "пообедало" начинается активный рост. Подкармливать ее можно и нужно, но только живыми насекомыми.

Уход за Дионеей очень прост. Растет она на болотах, поэтому для нее подойдет торфяной субстрат. Горшок стоит брать стеклянный или пластиковый. Также мухоловку можно поселить в флорариумы.

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Чтобы растение хорошо росло - ему нужен яркий солнечный свет и постоянная влага. Для этого в поддон, или флорариум наливают фильтрованную или дистиллированную воду. Пользоваться водой из-под крана нельзя. Так растение может погибнуть, через металлы в воде.

Горшок с Дионеей нельзя крутить, или переставлять часто. Она этого не любит. И может капризничать.

Подкармливать удобрением ее тоже не нужно.

В летнюю жару, мухоловка прекрасно спасает от комаров. Она привлекает их своим запахом, а потом съедает. Поэтому растение не только красивое, но и полезное.

Драцена - популярная экзотическое растение, которое часто держат дома. Относится к семейству Холодков, деревьев или суккулентных кустарников. В природе существует более 40 видов. Эффектно украшает интерьер квартиры. Но с возрастом теряет привлекательность и кажется слабой. Чтобы она выглядела экзотично - нужно ее обрезать.
Автор: Анна-Лилия КОКОРА
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