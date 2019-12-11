В страстном танце соединили африканские и испанские культуры

Ежегодно 11 декабря отмечают Международный День танго. По легенде, дата праздника приурочена ко дню рождения Карлоса Гарделя – аргентинского киноактера, певца и музыканта. Его называют "королем танго". А за другими – день был посвящен Хулио Де Каро – другому музыканту.

Впервые День танго отметили в 1978 году в Аргентине

Это жанр музыки и танец, присущий региона Ла-Плата, и наиболее распространен в городах Буэнос-Айрес (Аргентина) и Монтевидео (Уругвай).

Слово "танго" появилось значительно раньше, чем сам танец. Изначально это слово использовалось на одном из Канарских островов для обозначения "собрания негров для танцев, для игры на барабанах".

По словам поэта Эдуардо Джорландини, в танце сочетаются афроамериканские корни, культура гаучо, испанские, итальянские, африканские мотивы и этнически пестрая смесь влияний, привнесенных мигрантами из стран Европы.

Аргентинское танго. Фото: Trip-Point

Исследователи определяют шесть основных стилей музыки, которые повлияли на танго: кубинская абанера, кандомбе, андалузьке танго, милонга, европейские мазурка и полька.

Со стороны музыки, танго присуща двух- (мотив и припев) или трехкомпонентная (две части, к которым прилагается трио) структура. Его исполнение может осуществляться с использованием большого разнообразия инструментов, с классическим преобладанием секстета из двух бандонеонов, двух скрипок, пианино и контрабаса. Бандонеон здесь играет центральную, однако не исключительную, роль.

30 сентября 2009 года по просьбе городов Буэнос-Айреса и Монтевидео ЮНЕСКО признало танго нематериальным культурным наследием человечества.

Gazeta.ua предлагает подборку самых известных кадров с танго, которые сняты в кино.

1. Запах женщины

2. Легкое поведение

3. Давай потанцуем

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Ученые рассказали, что больше удовольствия и ярких ощущений во время секса можно получить занимаясь правильными видами спорта. Один из них - танцы.

Сальса, бачата, аргентинское танго, свинг, кизомба, танец на пилоне или же горячее латино. Эти виды танцев способны укрепить тело, позволят чувствовать себя более уверенным и привлекательным.