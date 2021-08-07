В США пьяного дебошира привязали скотчем к сиденью. видео

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Неприятная ситуация произошла 31 июля рейсе на американского лоукостера Frontier. Мужчина сначала ругался, а потом - конфликтовал с бортпроводником. За это экипаж привязал мужчину к креслу и обезвредил его.

В ход пошел скотч, который и обездвижили сорвиголову, и заставили замолчать. Инцидент произошел на рейсе из Филадельфии в Майами.

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Авиабеоширом оказался 22-летний американец. Его арестовали сразу после приземления самолета. Бортпроводников пока отстранили до завершения расследования. Поскольку их действия были серьезным шагом для того, чтобы успокоить пассажира.

В Киеве таксист отказался везти пассажирку, которая просила его надеть защитную маску в автомобиле. Со словами "не хочу спорить с вами и портить себе вечер", водитель выгнал пассажирку.