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суббота, 07 августа 2021 23:25

В США пьяного дебошира привязали скотчем к сиденью. видео

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В США пьяного дебошира привязали скотчем к сиденью. видео
Фото: Pixabay

Неприятная ситуация произошла 31 июля рейсе на американского лоукостера Frontier. Мужчина сначала ругался, а потом - конфликтовал с бортпроводником. За это экипаж привязал мужчину к креслу и обезвредил его.

В ход пошел скотч, который и обездвижили сорвиголову, и заставили замолчать. Инцидент произошел на рейсе из Филадельфии в Майами.

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Авиабеоширом оказался 22-летний американец. Его арестовали сразу после приземления самолета. Бортпроводников пока отстранили до завершения расследования. Поскольку их действия были серьезным шагом для того, чтобы успокоить пассажира.

В Киеве таксист отказался везти пассажирку, которая просила его надеть защитную маску в автомобиле. Со словами "не хочу спорить с вами и портить себе вечер", водитель выгнал пассажирку.

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