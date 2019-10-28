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понедельник, 28 октября 2019 14:43

В Солнечной системе может стать больше планет

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В Солнечной системе может стать больше планет
Плутон может стать снова планетой. Фото: hightech.fm

Руководитель NASA Джим Брайденстайн планирует вернуть Плутону статус планеты Солнечной системы.

О этом он сообщил на международном аеронафтичному конгрессе, пишет capital.ua.

"Я тутщоб сказать вам, как руководитель NASA я верю, что Плутон - это планета", - заявил во время конгресса.

Плутон открыли в 1930 году. Тогда его назвали планетой. Потому что он не был похож ни на один из небесных тел: кометы, астероиды и звезды.

Позже критерии к планетам стали жестче. Астрономы после долгих переговоров определились, что планетой может называться тело, которое находится на орбите Солнца, имеет большую массу, чтобы за счет самогравитации сохранять сферическую форму и находиться на "Чистой" орбите Солнца, то есть без посторонних тел.

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В 2005 году Майкл Браун открыл небесное тело Эриды, которая по размерам похожа на Плутон. Поэтому астрономы оказались перед выбором - признать Эриды и ряд ей подобных тел (в частности, Церера) планетами или перевести Плутон в разряд карликовых планет.

В 2006-м Плутон лишили статуса планеты.

Национальное космическое агентство США планирует в 2024 году отправить людей на Луну.

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